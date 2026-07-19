Argentina-España: una rivalidad de 74 años llega por primera vez a la final de un Mundial

Resumen para apurados
- Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey para definir al nuevo campeón y desempatar un histórico historial de 74 años de rivalidad.
- Desde 1952 jugaron 14 partidos con seis victorias por lado y dos empates. El único antecedente previo en copas del mundo fue el triunfo albiceleste por 2-1 en Inglaterra 1966.
- El partido inédito en el MetLife Stadium romperá la paridad histórica entre ambos países y definirá el capítulo más importante en más de siete décadas de rivalidad futbolística.
La final del Mundial 2026 enfrentará a dos selecciones con una historia extensa y equilibrada. Argentina y España disputaron 14 partidos desde 1952, con seis victorias para cada uno, dos empates y una diferencia mínima en los goles: 19 para la Roja y 18 para la Albiceleste.
El primer duelo se jugó en 1952 y terminó con triunfo argentino por 1-0 gracias a un gol de Ricardo Infante. Un año después volvieron a enfrentarse en el Monumental y la victoria volvió a quedar para el conjunto nacional.
En esa serie inicial apareció José Sanfilippo, autor de un doblete en el amistoso jugado en River el 24 de julio de 1960. La respuesta española llegó en 1961, cuando ganó 2-0 en Sevilla con tantos de Alfredo Di Stéfano y Luis del Sol, según información de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En un mundial
El único cruce en una Copa del Mundo se produjo en Inglaterra 1966. En Birmingham, Argentina se impuso 2-1 con dos goles de Luis Artime y encaminó su clasificación a los cuartos de final. Ese partido sigue siendo el único antecedente mundialista entre ambas selecciones.
Los enfrentamientos continuaron en las décadas siguientes. En 1995, España ganó 2-1 en Madrid con goles de Juan Antonio Pizzi y Julen Guerrero, mientras que Ariel Ortega descontó para Argentina.
Ya en la era de Lionel Messi, los dos equipos protagonizaron encuentros de gran nivel. En noviembre de 2009, España se impuso 2-1 en un amistoso donde Messi convirtió de penal. Apenas un año después, la Albiceleste respondió con una goleada 4-1 en el Monumental, con tantos de Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero.
El antecedente más reciente favorece claramente a la Roja. El 27 de marzo de 2018, España goleó 6-1 a la Selección argentina en Madrid con un triplete de Isco y goles de Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas. Nicolás Otamendi marcó el único tanto argentino.
La final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey romperá definitivamente la igualdad del historial. Será la primera vez que Argentina y España se enfrenten por el título de una Copa del Mundo y el duelo definirá el capítulo más importante de una rivalidad que lleva más de siete décadas.
El historial general
- 07/12/1952: España 0 – Argentina 1 – Amistoso
Gol de Argentina: Ricardo Infante.
- 05/07/1953: Argentina 1 – España 0 – Amistoso
Gol de Argentina: Ernesto Grillo.
- 24/07/1960: Argentina 2 – España 0 – Amistoso
Goles de Argentina: José Francisco Sanfilippo, en dos oportunidades.
- 11/06/1961: España 2 – Argentina 0 – Amistoso
Goles de España: Alfredo Di Stéfano y Luis Del Sol.
- 13/07/1966: Argentina 2 – España 1 – Mundial de Inglaterra 1966. Goles de Argentina: Luis Artime, en dos oportunidades
Gol de España: José Pirri.
- 11/10/1972: España 1 – Argentina 0 – Amistoso
Gol de España: Juan Manuel Asensi
- 12/10/1974: Argentina 1 – España 1 – Amistoso
Gol de Argentina: Roberto Domingo Rogel
Gol de España: José Martínez Sánchez.
- 12/10/1988: Argentina 1 – España 1 – Amistoso
Gol de Argentina: Claudio Paul Caniggi
Gol de España: Emilio Butragueño.
- 20/09/1995: España 2 – Argentina 1 – Amistoso
Goles de España: Julen Guerrero y Juan Antonio Pizz
Gol de Argentina: Ariel Arnaldo Ortega.
- 17/11/1999: Argentina 2 – España 0 – Amistoso
Goles de Argentina: Mauricio Roberto Pochettino y Cristian Alberto González.
- 11/10/2006: España 2 – Argentina 1 – Amistoso
Goles de España: David Villa y Xavi Hernández
Gol de Argentina: Daniel Bilo.
- 14/11/2009: España 2 - Argentina 1 – Amistoso
Goles de España: Xabi Alonso, en dos oportunidades
Gol de Argentina: Lionel Messi.
- 07/09/2010: Argentina 4 – España 1 – Amistoso
Goles de Argentina: Sergio Agüero, Carlos Tévez, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi
Gol de España: Fernando Llorente.
- 27/03/2018: España 6 – Argentina 1 – Amistoso
Goles de España: Isco (3), Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas.
Gol de Argentina: Nicolás Otamendi.