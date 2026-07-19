Argentina-España: una rivalidad de 74 años llega por primera vez a la final de un Mundial

Ya en la era de Lionel Messi, los dos equipos protagonizaron encuentros de gran nivel. En noviembre de 2009, España se impuso 2-1 en un amistoso donde Messi convirtió de penal. Apenas un año después, la Albiceleste respondió con una goleada 4-1 en el Monumental, con tantos de Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero.