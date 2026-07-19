El MetLife Stadium vuelve a recibir a la Selección en una final con destino de historia

Resumen para apurados
- Argentina y España disputan hoy la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir al nuevo campeón del mundo de la FIFA.
- El MetLife Stadium evoca recuerdos mixtos para la Selección: la dolorosa derrota en la Copa América 2016 y los recientes triunfos en el torneo continental de 2024.
- El equipo de Scaloni busca defender la corona de Qatar 2022 y sumar su cuarta Copa del Mundo, consolidando una era dorada para el fútbol argentino ante un rival europeo.
El MetLife Stadium volverá a convertirse en un escenario decisivo para la Selección argentina. El estadio de East Rutherford, en Nueva Jersey, será hoy la sede de la final del Mundial 2026 frente a España, un partido que definirá al nuevo campeón del mundo y que marcará un nuevo capítulo en la historia del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Ubicado a pocos kilómetros de Manhattan, el recinto, denominado oficialmente por la FIFA como Estadio Nueva York/Nueva Jersey, tiene capacidad para más de 82.500 espectadores y, desde su inauguración en 2010, se consolidó como uno de los principales escenarios deportivos de Estados Unidos.
Es la casa de los New York Giants y los New York Jets, las dos franquicias de la NFL que comparten sus instalaciones.
Su construcción demandó una inversión cercana a los U$S1.600 millones, cifra que en su momento lo convirtió en el estadio más costoso del país. Cuenta con 218 palcos de lujo, cuatro pantallas gigantes de alta definición y un moderno sistema de iluminación LED que modifica la fachada según el evento que recibe, consignó el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En el Mundial
Durante el Mundial 2026, el MetLife fue sede de ocho partidos antes de la final. Allí se jugaron encuentros de la fase de grupos, como el empate entre Brasil y Marruecos, la goleada de Suecia sobre Túnez y las victorias de Francia ante Senegal, Noruega frente a Senegal, Ecuador sobre Alemania e Inglaterra contra Panamá.
También recibió dos cruces de eliminación directa, en los que Francia dejó en el camino a Suecia y Noruega eliminó a Brasil.
Para la Selección argentina, el estadio reúne recuerdos de distinto signo. Uno de los más destacados ocurrió en junio de 2012, cuando el conjunto nacional venció 4-3 a Brasil en un amistoso con una actuación memorable de Lionel Messi, autor de tres goles.
Cuatro años después, el MetLife fue escenario de una de las derrotas más dolorosas de la Albiceleste. En ese estadio perdió por penales frente a Chile la final de la Copa América Centenario 2016, un resultado que marcó a toda una generación de futbolistas.
La historia cambió en la Copa América 2024. Argentina regresó al MetLife para imponerse 1-0 sobre Chile en la fase de grupos y luego derrotó 2-0 a Canadá en las semifinales, resultados que la acercaron al título continental.
Hoy, el estadio volverá a ser testigo de un partido trascendental. Frente a España, la Selección argentina buscará defender el título conquistado en Qatar 2022 y sumar la cuarta Copa del Mundo de su historia en un escenario que ya forma parte de su recorrido futbolístico.