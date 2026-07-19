EN VIVO Argentina y España definen la final del Mundial 2026: abrieron los accesos al MetLife Stadium

Mundial 2026: más de dos horas de demora para ingresar al MetLife para ver la final
Las puertas del estadio se abrieron pasadas las 13, provocando ansiedad entre los miles de hinchas que esperan poder ver el partido del año.Ver más
Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España
Horario, televisión, streaming, árbitro, clima, puntos de encuentro y posibles lugares de festejo: una guía con toda la información necesaria para seguir la definición entre Argentina y España.Ver más
¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?
La Casa Rosada evalúa declarar un asueto o un feriado nacional luego de la final entre Argentina y España. La decisión dependerá del regreso de la Selección, el operativo de seguridad y el eventual recibimiento de los campeones.Ver más
La final del Mundial 2026: la más deseada ya está en el MetLife Stadium
It's time. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1ns50LRJRv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
María Becerra cantará el himno argentino la final del Mundial 2026
La cantante publicó una imagen luego de modificar su agenda en España. Su viaje coincide con los rumores previos a su participación en el partido de hoy.Ver más
La final del Mundial 2026: historial entre Argentina y España
De la fiesta en Times Square a la ansiedad por la final: así amanece Nueva York en el día más esperado por los argentinos
Después de un banderazo multitudinario en el corazón de Manhattan, los hinchas entraron en la cuenta regresiva para la definición ante España.Ver más
Video: un payador y su hija transformaron "Astros", de Ciro y Los Persas, en un emotivo himno para la Selección argentina
Desde un paraje de La Pampa, un payador y su hija grabaron una emotiva versión de "Astros", de Ciro y Los Persas, para alentar a la Selección argentina y conmovieron a miles de hinchas.Ver más
A horas de la final, la AFA emocionó a los hinchas y la Selección con un video que alimenta la ilusión
La producción audiovisual combinó imágenes de la campaña en el Mundial 2026 con registros de la infancia de los futbolistas, homenajes a figuras históricas y escenas del fervor de los hinchas.Ver más
El MetLife Stadium vuelve a recibir a la Selección en una final con destino de historia
Argentina enfrentará a España en el estadio de Nueva Jersey, donde ya vivió triunfos memorables y una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente.Ver más
El emotivo video de la AFA, a horas de la final
#SelecciónMayor Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez.— Selección Argentina (@Argentina) July 19, 2026
¡Vamos por todo, Argentina! pic.twitter.com/ucR3ic4a3S
“La Brujineta”, el grupo que busca proteger energéticamente a la Selección
La comunidad surgió tras el debut en Qatar 2022 y hoy coordina rezos, limpiezas energéticas y rituales para blindar a los futbolistas y reforzar la fe colectiva.Ver más
Final del Mundial 2026: por qué retiraron las piedras del memorial de las víctimas del Covid-19 en Plaza de Mayo
Personal de Gendarmería retiró las piedras del memorial ubicado en Plaza de Mayo para evitar daños durante una eventual concentración masiva de hinchas. El traslado fue definido como preventivo y temporario.Ver más
"Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva"
A los 39 años, el capitán argentino volvió a romper los pronósticos en el Mundial 2026. Un especialista explica cómo su caso modificó la manera de entender el envejecimiento, el rendimiento y la duración de las carreras de élite.Ver más
Argentina-España: una rivalidad de 74 años llega por primera vez a la final de un Mundial
La definición de la Copa del Mundo 2026 romperá un historial que hasta ahora está igualado. El único antecedente mundialista fue en Inglaterra 1966.Ver más
Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España
Refuerzo y atención activa en los servicios esenciales, para acompañar el evento y prevenir incidentes durante los festejos.Ver más
Cómo fue el detrás de escena de la histórica foto de Messi con Lamine Yamal: nervios, llanto y un detalle inesperado
El fotógrafo Joan Monfort y el impulsor de la campaña del diario Sport revelaron cómo nació la imagen de Lionel Messi con un Lamine Yamal de apenas tres meses y contaron detalles inéditos de aquella producción solidaria.Ver más
El Mundial en el espejo
La pelota puso en juego el temperamento de la política de estos tiempos de la Argentina. La incapacidad de los actores para administrar estas circunstancias. La nueva pandemia.Ver más
Lo que tenés que saber
La final del Mundial 2026 se jugará hoy, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva York y enfrentará a Argentina y España, los dos mejores equipos del torneo. Con Lionel Messi por un lado y Lamine Yamal por el otro, el planeta futbolero se paralizará durante más de tres horas. Televisan ElOchoTV, TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports.