De la fiesta en Times Square a la ansiedad por la final: así amanece Nueva York en el día más esperado por los argentinos

A horas de que Argentina y España definan la Copa del Mundo, entre los miles de hinchas que llegaron hasta Nueva York la espera se transita de distintas maneras. Para quienes consiguieron una entrada, la preocupación ya no pasa por el precio de los tickets que dominó las conversaciones de los últimos días, sino por organizar el viaje hacia Nueva Jersey y llegar a tiempo a un estadio que concentrará todas las miradas desde las 15.