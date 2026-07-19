De la fiesta en Times Square a la ansiedad por la final: así amanece Nueva York en el día más esperado por los argentinos

Resumen para apurados
- Hinchas argentinos esperan con ansiedad la final del Mundial contra España este domingo en Nueva York para alentar a su selección.
- Tras un masivo banderazo en Times Square, los hinchas enfrentan costosas reventas de entradas de hasta U$D 13.000 y buscan afanosamente puntos de encuentro para ver el juego.
- Este partido cierra la travesía del Mundial 2026 en EE.UU., consolidando un hito histórico de convocatoria y definiendo el título más importante del fútbol global.
Los argentinos vivieron ayer en Nueva York una de esas escenas que hasta hace algunas semanas parecían difíciles de imaginar. Miles coparon Times Square, levantaron sus camisetas debajo de las enormes pantallas LED que superan los 20 metros de alto y transformaron uno de los lugares más famosos del mundo en un banderazo celeste y blanco.
Este domingo, la ciudad amaneció bajo otro clima. Después de la lluvia que cayó con distintas intensidades durante todo el sábado, hoy el cielo está mayormente despejado. El pronóstico anticipa una jornada sin precipitaciones, con temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados.
A horas de que Argentina y España definan la Copa del Mundo, entre los miles de hinchas que llegaron hasta Nueva York la espera se transita de distintas maneras. Para quienes consiguieron una entrada, la preocupación ya no pasa por el precio de los tickets que dominó las conversaciones de los últimos días, sino por organizar el viaje hacia Nueva Jersey y llegar a tiempo a un estadio que concentrará todas las miradas desde las 15.
Pero hay otro grupo: los que deambulan por la ciudad sin entrada, los que desistieron ante precios prácticamente prohibitivos o aquellos que todavía tienen la esperanza de encontrar una oportunidad sobre la hora.
Precios
Apenas definido el cruce final, las entradas más baratas disponibles en las principales plataformas de reventa ya se movían alrededor de los U$SD 8.000, mientras que conseguir un lugar en los niveles inferiores podía exigir más de U$SD 13.000. A pocas horas del partido, todavía aparecen tickets por valores cercanos o superiores a los U$SD 9.000 y U$SD 10.000, cifras que dejaron afuera del estadio a muchos de los argentinos que, sin embargo, decidieron llegar igualmente hasta Nueva York.
Sin fan fest
La pregunta que se repite durante la mañana ya no es solo cuánto cuesta entrar a la final, sino dónde verla. En Dallas, Kansas City o Atlanta, los Fan Festival se convirtieron en puntos de referencia para miles de personas que no tenían entradas. Nueva York presenta un escenario mucho más fragmentado: hay eventos, bares y diferentes watch parties repartidas por una ciudad gigantesca, pero no un único lugar en el que todos los argentinos puedan encontrarse.
Si bien la ciudad anunció una red de más de 100 watch parties gratuitas, la multiplicidad de alternativas obliga a planificar porque algunos eventos requieren reserva, otros tienen capacidad limitada y la distancia entre un punto y otro puede transformar una mala decisión en mucho tiempo perdido.
Esa incertidumbre también forma parte de la previa. En una ciudad donde unas pocas estaciones de subte pueden separar dos mundos completamente diferentes, elegir dónde ver la última batalla celeste y blanca se convirtió para muchos en la última misión de un Mundial que obligó a improvisar itinerarios, cambiar vuelos y recorrer miles de kilómetros detrás de la Selección.
Ya no queda otra ciudad en el horizonte. Tampoco otro vuelo que tomar para seguir avanzando de ronda. Nueva York es la última parada. Este domingo, todos los caminos conducen al mismo partido, aunque no necesariamente al mismo lugar. Miles de argentinos buscan su lugar para vivir las últimas horas de un Mundial que, de una manera u otra, termina hoy.