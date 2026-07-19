Final del Mundial 2026: por qué retiraron las piedras del memorial de las víctimas del Covid-19 en Plaza de Mayo
Personal de Gendarmería retiró las piedras del memorial ubicado en Plaza de Mayo para evitar daños durante una eventual concentración masiva de hinchas. El traslado fue definido como preventivo y temporario.
Resumen para apurados
- El Gobierno retiró este sábado de forma preventiva las piedras del memorial de víctimas del Covid-19 en Plaza de Mayo para evitar daños ante eventuales festejos del Mundial.
- El operativo de traslado temporal a la Casa Rosada fue realizado por Gendarmería tras una sugerencia de seguridad porteña. El memorial nació espontáneamente en agosto de 2021.
- Las autoridades garantizaron que el memorial será reinstalado tras los festejos, buscando preservar un sensible espacio de memoria frente a previsibles desbordes masivos.
A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el Gobierno nacional decidió retirar de manera preventiva las piedras que integran el memorial en homenaje a las víctimas del Covid-19 ubicado en Plaza de Mayo. La medida busca preservar el monumento ante una posible concentración masiva de hinchas en caso de que la Selección argentina se consagre campeona.
El operativo fue realizado este sábado por efectivos de Gendarmería Nacional y forma parte del dispositivo de seguridad previsto para la jornada del domingo.
Por qué trasladaron el memorial de las víctimas del Covid-19
Según informó Presidencia, las piedras fueron trasladadas de forma provisoria al interior de la Casa Rosada para evitar que puedan sufrir daños durante los festejos que podrían realizarse en el centro porteño tras la final del Mundial.
Desde el Gobierno señalaron que la decisión fue adoptada a partir de una recomendación de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, encargadas del operativo de seguridad para el evento deportivo. Además, indicaron que los familiares de las personas homenajeadas fueron informados previamente sobre el traslado temporal del memorial.
Las autoridades nacionales remarcaron que la medida tiene carácter preventivo y aseguraron que, una vez finalizados los festejos y concluido el operativo de seguridad, las piedras volverán a instalarse alrededor del Monumento a Manuel Belgrano, donde permanecían como espacio de recuerdo y homenaje.
Cómo nació el memorial en Plaza de Mayo
El memorial comenzó a construirse de manera espontánea en agosto de 2021, cuando familiares, amigos y ciudadanos comenzaron a depositar piedras con nombres, mensajes y recuerdos de personas fallecidas durante la pandemia de Covid-19.
La iniciativa surgió en un contexto marcado por las restricciones sanitarias que impedían realizar velatorios y despedidas tradicionales. Con el paso del tiempo, el lugar se transformó en un espacio de memoria colectiva para miles de familias.
El retiro preventivo de las piedras se produjo en la antesala de la final del Mundial 2026, una jornada para la que se espera una importante movilización de hinchas en distintos puntos del país, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reforzó el operativo de seguridad ante una eventual consagración de la Selección argentina.