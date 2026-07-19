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El error definitivo en el gimnasio: por qué hacer muchos abdominales no sirve para marcarlos

Un reconocido entrenador personal explica la verdadera razón por la cual la musculatura de la zona media permanece oculta.

El error definitivo en el gimnasio: por qué hacer muchos abdominales no sirve para marcarlos
Marcar abdominales
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas de fitness explicaron que hacer abdominales infinitos no sirve para marcarlos si no se reduce la grasa corporal bajo un umbral mínimo mediante alimentación sana.
  • El éxito depende de bajar la grasa al 10% en hombres y 15% en mujeres. Esto se logra combinando un déficit calórico con rutinas de fuerza, cardio y un descanso de calidad.
  • Este enfoque integral redefine el entrenamiento de zona media, priorizando la salud y la genética sobre las repeticiones infinitas para lograr resultados reales y sostenibles.
Resumen generado con IA

A pesar de las horas de entrenamiento y las repeticiones infinitas, conseguir que los músculos abdominales sean visibles suele representar un desafío complejo. La realidad demuestra que el éxito depende de una combinación precisa entre factores biológicos y hábitos cotidianos, más allá del nivel de esfuerzo dentro del gimnasio. El entrenador personal Matt Claes, fundador de Weight Loss Made Practical, explicó a Parade Magazine que la mayor dificultad radica en reducir el porcentaje de grasa corporal a niveles mínimos, debido a que toda persona posee dicha musculatura pero esta permanece oculta bajo el tejido adiposo.

La grasa abdominal está vinculada a varias enfermedades: qué alimentos pueden ayudarte a reducirla.

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Una vez alcanzado ese umbral mínimo de grasa en el organismo, el ejercicio específico para la zona media asume el rol principal de hacer resaltar cada sección muscular. De este modo, la estrategia efectiva requiere un enfoque integral que combine una alimentación orientada al déficit calórico con rutinas de fuerza focalizadas. 

La clave para marcar los musculos

Para que los musculos del abdomen tonifiquen, es necesario cruzar un umbral de composición física que es bastante exigente. Emily Higgins, entrenadora certificada y nutricionista, señaló que, aunque cada cuerpo es diferente, los hombres suelen necesitar bajar del 10% de grasa corporal y las mujeres del 15% para ver resultados claros. Son cifras significativamente menores al promedio general de la población.

Lograr estos niveles requiere un compromiso que va más allá de los abdominales: implica entrenamiento de fuerza, cardio constante y un seguimiento riguroso de la nutrición. Sin embargo, no todo es voluntad. Karina Inkster, especialista en fitness, advirtió al medio citado que la genética juega un papel clave y que tener abdominales marcados no siempre es un indicador directo de salud o de un nivel de fitness superior para todas las personas.

Cuántas veces por semana debemos entrenar

Si el objetivo es la definición, la constancia es vital, pero también el descanso. Al ser músculos relativamente pequeños, los abdominales se recuperan con rapidez. Claes sugirió empezar con una rutina de cuatro días a la semana, siempre que se acompañe de una buena dieta y sueño reparador. Incluso dos sesiones intensas pueden marcar la diferencia para quienes recién comienzan en el entrenamiento de resistencia.

Por su parte, Higgins recomendó activar el núcleo (core) al principio de cada rutina de ejercicios con tres o cuatro movimientos específicos. Esto prepara al cuerpo para ejercicios de estabilidad más complejos que, de forma natural, también involucran la zona abdominal. 

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