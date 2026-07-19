El error definitivo en el gimnasio: por qué hacer muchos abdominales no sirve para marcarlos

A pesar de las horas de entrenamiento y las repeticiones infinitas, conseguir que los músculos abdominales sean visibles suele representar un desafío complejo. La realidad demuestra que el éxito depende de una combinación precisa entre factores biológicos y hábitos cotidianos, más allá del nivel de esfuerzo dentro del gimnasio. El entrenador personal Matt Claes, fundador de Weight Loss Made Practical, explicó a Parade Magazine que la mayor dificultad radica en reducir el porcentaje de grasa corporal a niveles mínimos, debido a que toda persona posee dicha musculatura pero esta permanece oculta bajo el tejido adiposo.