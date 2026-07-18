SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La Selección argentina jugará este domingo desde las 16 en Nueva York y el Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo serán las condiciones climáticas en la provincia durante la jornada.

El duelo entre Argentina y España paralizará al país este domingo.
El duelo entre Argentina y España paralizará al país este domingo. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó clima templado y sin lluvias en Tucumán para este domingo a las 16, cuando la Selección juegue ante España la final del Mundial de Fútbol 2026.
  • Tras vencer a Inglaterra en semis, Argentina jugará en Nueva York. En Tucumán habrá nubosidad parcial, ráfagas de viento por la noche y temperaturas de hasta 19°C.
  • Estas condiciones climáticas favorables facilitarán los festejos y las reuniones familiares al aire libre en la provincia para acompañar la definición del título mundial.
Resumen generado con IA

Después de la histórica victoria de la Selección argentina ante Inglaterra en las semifinales, el país entero ya tiene la mirada puesta en la gran final del Mundial 2026. Este domingo, desde las 16, la Scaloneta enfrentará a España en busca de un nuevo título.

Como ocurre en cada partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni, las familias y los amigos se reúnen para compartir la jornada frente al televisor, con asados, reuniones y encuentros que tendrán al fútbol como protagonista. Por eso, muchos tucumanos ya se preguntan cómo estará el tiempo durante la tarde de la definición.

El pronóstico para Tucumán durante la final del Mundial 2026

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo la jornada comenzará con una mínima de 14°C y cielo parcialmente nublado. Con el paso de las horas, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 19°C durante la tarde.

Hacia la noche, el registro térmico descenderá algunos grados y llegará a los 15°C. Además, se espera una tarde-noche ventosa, aunque sin probabilidades de lluvias en Tucumán.

Con estos datos brindados por el SMN, todo indica que la provincia tendrá una jornada ideal para acompañar la gran final del mundo. Los tucumanos podrán disfrutar del partido decisivo con temperaturas agradables y sin precipitaciones a la vista.

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