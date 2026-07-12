Julián Álvarez mostró la transformación de su piel tras cuatro años: el tratamiento que cambió su rostro
El delantero de la Selección Argentina sorprendió con un notable cambio en la salud de su piel entre los Mundiales de Qatar 2022 y 2026. Su dermatóloga reveló cuál fue la clave del tratamiento y lanzó un mensaje: "No es tener mucho dinero".
Resumen para apurados
- Durante el Mundial 2026, el futbolista Julián Álvarez sorprendió al revelar la notable mejora de su piel tras un tratamiento contra el acné iniciado en Qatar 2022.
- El delantero superó severas secuelas de acné mediante un proceso regenerativo y constante. Su dermatóloga aclaró que el éxito se debió a la disciplina y no al dinero.
- Este caso ejemplifica cómo la disciplina deportiva se traslada al cuidado de la salud estética, inspirando sobre la importancia de la constancia en tratamientos médicos.
Julián Álvarez volvió a ser protagonista dentro de la cancha al clasificar con la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, pero en las últimas horas también llamó la atención por un aspecto que va más allá del fútbol: la notable transformación que experimentó la piel de su rostro en los últimos cuatro años.
El delantero del Atlético de Madrid dejó atrás las visibles marcas de acné que presentaba durante el Mundial de Qatar 2022 gracias a un tratamiento dermatológico que combinó procedimientos regenerativos, seguimiento profesional y, sobre todo, constancia.
El antes y el después de Julián Álvarez
Las imágenes comparativas muestran un cambio evidente. En sus primeros años como futbolista profesional, Julián Álvarez presentaba cicatrices, manchas y lesiones provocadas por un cuadro severo de acné.
Con el paso del tiempo, inició un tratamiento orientado a reducir la inflamación, regenerar los tejidos dañados y mejorar la calidad de la piel. El proceso también incluyó cuidados específicos para proteger el rostro de la exposición constante al sol durante entrenamientos y partidos.
El resultado fue una evolución progresiva que hoy se refleja en una piel mucho más uniforme y saludable.
La dermatóloga explicó cuál fue la clave del cambio
La médica dermatóloga Mariángeles Jofré compartió el caso del futbolista en sus redes sociales y destacó que el éxito del tratamiento no estuvo relacionado con la fama ni con el dinero.
"Los resultados no son magia. No es buena suerte. No es poder tener mucho dinero", escribió.
La especialista explicó que el factor determinante fue el compromiso del propio jugador para cumplir cada etapa del tratamiento.
"Con el Juli tenemos un gran ejemplo de lo que es la perseverancia y la responsabilidad de hacer bien un tratamiento, y no abandonar cuando todo parece que está perfecto", señaló.
Además, remarcó la importancia de seguir las indicaciones médicas y mantener los cuidados incluso cuando los resultados ya son visibles para evitar recaídas y conservar las mejoras obtenidas.
La disciplina, también fuera de la cancha
La historia de Julián Álvarez refleja que la disciplina que lo convirtió en una de las figuras de la Selección Argentina también forma parte de su vida cotidiana.
Mientras continúa enfocado en la Copa del Mundo 2026, el delantero mantiene los hábitos de cuidado que le permitieron mejorar notablemente la salud de su piel, demostrando que la perseverancia y el acompañamiento profesional fueron fundamentales para lograr una transformación que hoy resulta evidente.