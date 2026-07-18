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El meteorito que estrelló contra una casa de Nueva Jersey tiene los componentes básicos de la vida, según los astrónomos

Las observaciones publicadas en Science Advances este miércoles revelaron que el meteorito preservado por un vecino es un componente clave del Sistema Solar y del inicio de la Tierra.

Un fragmento de meteorito (derecha) que se estrelló contra el techo de una casa en Nueva Jersey en julio de 2024 (izquierda) contiene varios componentes clave para la vida, según revela una nueva investigación. (Crédito de la imagen: Instituto SETI)
Un fragmento de meteorito (derecha) que se estrelló contra el techo de una casa en Nueva Jersey en julio de 2024 (izquierda) contiene varios componentes clave para la vida, según revela una nueva investigación. (Crédito de la imagen: Instituto SETI)
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un meteorito raro cayó sobre una casa en Nueva Jersey el 16 de julio de 2024; científicos de la NASA confirmaron que contiene componentes básicos para el origen de la vida.
  • La rápida preservación del dueño evitó la contaminación del fragmento, permitiendo identificarlo como un raro condrito carbonáceo proveniente del cinturón de asteroides.
  • El hallazgo de moléculas clave sugiere que estos cuerpos celestes primitivos pudieron haber transportado a la Tierra primitiva los materiales que dieron origen a la vida.
Resumen generado con IA

Un acto de lucidez de un ciudadano de Nueva Jersey derivó en uno de los descubrimientos más importantes de la astronomía, luego de que un meteorito se estrellara contra su casa el 16 de julio de 2024. Su rápido accionar de preservación permitió descubrir que este cuerpo celeste es parte de la vida primitiva de nuestro sistema solar y del desarrollo orgánico en nuestra Tierra.

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La normalidad de un vecino en Hillsborough, Nueva Jersey fue sacudida por una roca espacial que atravesó hacia nuestro planeta y conmocionó el área de la ciudad de Nueva York con una explosión sónica. El dueño de la casa comentó a los investigadores sobre el suceso que comenzó con un fuerte estruendo. Al acercarse descubrió un agujero en el techo del dormitorio principal y un intenso olor a azufre que provenía de una extraña estructura. Sobre la habitación, fragmentos negros, escombros y polvo cubrían la vista.

Un protocolo casero que salvó una pieza clave de la ciencia

Pronto el propietario atinó a conservar el meteorito, utilizando guantes desechables, papel de aluminio y frascos de vidrio. Esto fue clave para preservar el que sería ahora uno de los ejemplares más valiosos jamás recuperados desde el punto de vista científico. "Gracias a la rápida reacción del vecino, estos son los meteoritos CM1/2 en mejor estado de conservación que conocemos", declaró Mike Zolensky, del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Esta roca sería un fragmento de los componentes básicos de la vida.

Según un informe publicado este miércoles en Science Advances, los científicos descubrieron que el objeto era un condrito carbonáceo CM1/2, un tipo de cuerpo celeste excepcionalmente raro y primigenio. El estudio forense de los fragmentos de la roca demostró que conservaban trozos de un pequeño asteroide ancestral que alguna vez estuvo sumergido en fluidos salinos concentrados, dijo Peter Jenniskens, astrónomo especializado en meteoritos de la NASA y del Instituto SETI, y autor principal del artículo.

Los componentes del sistema solar primitivo

Una alta concentración de sal en los fluidos salobres puede crear moléculas cruciales para la existencia en la Tierra, y los científicos afirman que este espécimen contiene algunos de esos componentes básicos de la biología. La química de este meteorito sugiere que este tipo de rocas poco comunes pueden haber moldeado la composición orgánica del sistema solar primitivo y haber traído a nuestro planeta los materiales que posteriormente sustentarían la vida orgánica, según afirmaron los astrónomos.

El meteorito, del tamaño aproximado de una valija de avión grande, entró en la atmósfera a unos 51.500 km/h, provocando una onda expansiva que azotó Nueva York y Nueva Jersey. Decenas de observadores en estos estados, así como en Connecticut, Rhode Island y Pensilvania informaron a la Sociedad Americana de Meteoros haber visto el bólido.

El rastro de la roca espacial en los radares

"La trayectoria se remonta a la parte baja del cinturón de asteroides", afirmó Mike Hankey, gerente de operaciones de la AMS, en un comunicado. La frágil roca se rompió en varios pedazos. El radar meteorológico Doppler del Aeropuerto Internacional Newark Liberty detectó una larga nube de guijarros que caían desde Staten Island hasta Nueva Jersey, según explicó el medio ABC News.

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