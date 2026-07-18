El meteorito que estrelló contra una casa de Nueva Jersey tiene los componentes básicos de la vida, según los astrónomos

La normalidad de un vecino en Hillsborough, Nueva Jersey fue sacudida por una roca espacial que atravesó hacia nuestro planeta y conmocionó el área de la ciudad de Nueva York con una explosión sónica. El dueño de la casa comentó a los investigadores sobre el suceso que comenzó con un fuerte estruendo. Al acercarse descubrió un agujero en el techo del dormitorio principal y un intenso olor a azufre que provenía de una extraña estructura. Sobre la habitación, fragmentos negros, escombros y polvo cubrían la vista.