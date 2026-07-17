Cubre el Mundial en silla de ruedas y entrevistó a Lionel Messi: la emotiva historia del venezolano Emanuel Gutiérrez

La Copa del Mundo 2026 dejó numerosas historias dentro de la cancha, pero también algunas que trascendieron el resultado de los partidos. Una de ellas tiene como protagonista a Emanuel "Manu" Gutiérrez, un periodista deportivo venezolano que, desde la zona mixta, logró entrevistar a figuras como Lionel Messi y Jude Bellingham mientras cubre el torneo en silla de ruedas.