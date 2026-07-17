Cubre el Mundial en silla de ruedas y entrevistó a Lionel Messi: la emotiva historia del venezolano Emanuel Gutiérrez
Con una acreditación de prensa y acompañado por su padre, Emanuel Gutiérrez cumple el sueño de cubrir el Mundial 2026. El periodista venezolano, que utiliza una silla de ruedas por una parálisis cerebral motriz, logró entrevistar a Lionel Messi y Jude Bellingham.
Resumen para apurados
- El periodista venezolano Emanuel Gutiérrez, en silla de ruedas por parálisis cerebral, cubrió el Mundial 2026 y entrevistó a Lionel Messi en la zona mixta para su medio.
- Gutiérrez, apasionado por el periodismo desde los 15 años, realizó la cobertura junto a su padre como camarógrafo y contó con el apoyo de la prensa argentina para ser visto.
- Su historia de superación se volvió viral en redes sociales, destacando la importancia de la inclusión y la accesibilidad en los grandes eventos deportivos internacionales.
La Copa del Mundo 2026 dejó numerosas historias dentro de la cancha, pero también algunas que trascendieron el resultado de los partidos. Una de ellas tiene como protagonista a Emanuel "Manu" Gutiérrez, un periodista deportivo venezolano que, desde la zona mixta, logró entrevistar a figuras como Lionel Messi y Jude Bellingham mientras cubre el torneo en silla de ruedas.
Con apenas 30 años, Gutiérrez se convirtió en una de las imágenes más destacadas del Mundial. Su trabajo, difundido a través de un canal independiente y de las redes sociales, despertó el reconocimiento de miles de personas por su perseverancia y su pasión por el periodismo deportivo.
Quién es Emanuel Gutiérrez
Emanuel Gutiérrez nació en Venezuela y desde la infancia convive con una parálisis cerebral motriz, condición por la que utiliza una silla de ruedas para desplazarse. Aunque no pudo practicar fútbol, encontró otra manera de acercarse al deporte que lo apasiona: el periodismo. Según contó, desde muy chico prefería ver partidos antes que programas infantiles y esa afición terminó convirtiéndose en su profesión.
Su interés por la comunicación comenzó durante la adolescencia, cuando un amigo periodista lo animó a conocer el oficio. A partir de entonces empezó a asistir a seminarios de periodismo deportivo y, a los 15 años, dio sus primeros pasos como productor de radio en su ciudad natal.
Con el tiempo desarrolló su propio proyecto periodístico y consiguió la acreditación que hoy le permite cubrir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
Cómo logró entrevistar a Lionel Messi
Durante el Mundial 2026, Gutiérrez trabaja en la zona mixta, el espacio donde los futbolistas brindan declaraciones a la prensa después de los partidos. Sin embargo, explicó que su tarea presenta una dificultad adicional debido a que permanece sentado en su silla de ruedas, lo que muchas veces dificulta que los jugadores puedan verlo entre la gran cantidad de periodistas presentes.
En ese contexto, destacó el gesto del jefe de prensa de la Selección argentina, Nicolás Novello, quien lo ayudó para que Lionel Messi pudiera advertir su presencia y acercarse a responder sus preguntas.
Además de entrevistar al capitán argentino, el periodista también consiguió declaraciones de otras figuras internacionales, como Jude Bellingham.
El apoyo de su padre durante el Mundial
En esta cobertura mundialista, Emanuel Gutiérrez no está solo. Su padre lo acompaña en cada jornada y cumple un rol fundamental detrás de cámara. El periodista contó que, aunque nunca había tenido experiencia grabando videos, su padre aprendió a utilizar la tecnología necesaria para registrar las entrevistas y colaborar con la producción del contenido.
Ese acompañamiento se transformó en una parte esencial de su trabajo durante el Mundial y en uno de los aspectos más valorados por quienes siguen su historia a través de las redes sociales.