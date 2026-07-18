Especialistas cardiovasculares revisan la lista de cuidados para la final del Mundial

No es el cardiópata diagnosticado el que más preocupa a los especialistas. Es el otro: el hipertenso que nunca se hizo un control, el fumador crónico o quien convive con el colesterol alto sin saberlo. Para el Dr. Luis Aguinaga, cardiólogo y director del Centro Integral de Arritmias Tucumán (CIAT), ahí está el verdadero riesgo de esta final: “quien tiene hipertensión, diabetes, colesterol elevado, fuma o presenta enfermedad coronaria no diagnosticada puede debutar durante una situación de gran estrés emocional”.