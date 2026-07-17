El Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta por viento Zonda en Tucumán: hasta cuándo rige

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta amarilla por viento Zonda en gran parte de Tucumán hasta la tarde del sábado, ante ráfagas que superan los 70 km/h.
- El fenómeno ya causó estragos el viernes. Afecta a numerosos departamentos con vientos de hasta 45 km/h, baja humedad, aumento de temperatura y peligro de incendios.
- Se prevé que el clima mejore el sábado por la noche, sin alertas para el domingo. Las autoridades recomiendan suspender actividades al aire libre y asegurar objetos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para gran parte de Tucumán. Según el pronóstico oficial de alertas y advertencias actualizado este viernes 17 de julio a las 11.56, el fenómeno continuará durante la mañana y la tarde del sábado 18 de julio, por lo que las condiciones recién comenzarán a mejorar hacia la noche del sábado y no se prevén alertas para el domingo.
La advertencia alcanza a los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
Qué se espera para las próximas horas
De acuerdo con el SMN, el área afectada puede registrar vientos Zonda con velocidades de entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h.
El organismo advirtió que este fenómeno puede provocar:
Reducción de la visibilidad.
Repentino aumento de la temperatura.
Condiciones de muy baja humedad relativa.
Mayor riesgo de propagación de incendios.
Recomendaciones ante la alerta amarilla
Frente a este escenario, las autoridades recomiendan:
Evitar actividades al aire libre mientras persistan las ráfagas más intensas.
Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.
En caso de dificultades respiratorias, proteger nariz y boca del polvo en suspensión y evitar esfuerzos físicos.
Si no hay cambios en las próximas actualizaciones del organismo, la alerta por viento Zonda en Tucumán se extenderá hasta la tarde del sábado 18 de julio, mientras que el domingo 19 ya no presenta alertas meteorológicas para la provincia.