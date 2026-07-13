DeportesFútbol

La mística de la camiseta suplente: por qué jugar de azul contra Inglaterra siempre tiene una carga dramática especial

La Selección Argentina afrontará la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con su tradicional camiseta azul, decisión que quedó oficializada este lunes tras la reunión técnica organizada por la FIFA

La mística de la camiseta suplente: por qué jugar de azul contra Inglaterra siempre tiene una carga dramática especial
La mística de la camiseta suplente: por qué jugar de azul contra Inglaterra siempre tiene una carga dramática especial
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección de Argentina jugará con su camiseta alternativa azul contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, tras una decisión de la FIFA oficializada este lunes.
  • El uso de la casaca azul ante Inglaterra evoca una gran mística, iniciada con los goles de Maradona en México 1986 y consolidada tras la épica clasificación en Francia 1998.
  • Esta designación reaviva las cábalas y la tensión dramática del clásico, sumando un fuerte componente emocional para el equipo de Scaloni en su búsqueda del pase a la final.
Resumen generado con IA

El fútbol está hecho de cábalas, colores y mitos que se transmiten de generación en generación. Cuando se habla de un choque entre Argentina e Inglaterra en una Copa del Mundo, la memoria colectiva viaja de inmediato a las grandes gestas del pasado. Sin embargo, hay un elemento cromático que añade una capa de dramatismo único a esta rivalidad: la camiseta suplente. Cada vez que la Selección Argentina se ve obligada a dejar su tradicional vestimenta celeste y blanca para vestirse de azul o utilizar una indumentaria alternativa frente a los creadores del fútbol, el partido adquiere una atmósfera mística y una tensión casi cinematográfica.

La mística de la camiseta suplente: por qué jugar de azul contra Inglaterra siempre tiene una carga dramática especial

La historia de la camiseta azul

La historia grande de esta indumentaria secundaria se esculpió de manera definitiva en el Estadio Azteca durante los cuartos de final de México 1986. Pocos recuerdan que, apenas unos días antes de ese partido histórico, la delegación argentina se vio inmersa en una crisis de vestuario. El director técnico Carlos Salvador Bilardo consideraba que las camisetas azules de piqué utilizadas contra Uruguay eran demasiado pesadas para el agobiante calor del mediodía mexicano. A contrarreloj, un empleado de la delegación recorrió los comercios de la Ciudad de México para comprar telas más livianas, mientras un grupo de costureras cosía los escudos y planchaba unos números brillosos de urgencia. Con esa indumentaria improvisada y nacida de la necesidad, Diego Armando Maradona pintó su obra de arte inmortal con la Mano de Dios y el Gol del Siglo, transformando una simple prenda azul en un manto sagrado y eterno.

La mística de la camiseta suplente: por qué jugar de azul contra Inglaterra siempre tiene una carga dramática especial

La historia se repitió en Francia

El destino quiso que el color azul volviera a cruzarse en el camino de los británicos doce años más tarde, durante el electrizante cruce de octavos de final en Francia 1998. Aquella noche en Saint-Étienne, la Selección Argentina volvió a saltar al campo de juego con su indumentaria alternativa, y el drama no tardó en hacerse presente. Fue un encuentro de pulsaciones altísimas que incluyó el golazo de pizarrón de Javier Zanetti para el empate definitivo, la polémica expulsión de David Beckham tras un cruce con Diego Simeone y una infartante definición por penales. Las manos de Carlos Roa desviando el remate final sellaron otra clasificación heroica, consolidando la creencia de que vestir de azul contra los ingleses era sinónimo de épica y resistencia.

La mística de la camiseta suplente: por qué jugar de azul contra Inglaterra siempre tiene una carga dramática especial

Qué pasó en Corea-Japón

La contracara de esta moneda mística se vivió en el Mundial de Corea-Japón 2002. En aquella oportunidad, por cuestiones de sorteo y televisión, fue el seleccionado inglés el que tuvo que apelar a su camiseta suplente de color rojo, mientras que Argentina pudo lucir la clásica celeste y blanca en la ciudad de Sapporo. Aquella tarde, rompiendo la tendencia de los torneos anteriores, un gol de penal de David Beckham le dio el triunfo a los británicos, dejando una profunda herida en el combinado nacional. Ese quiebre estadístico demostró que, en este clásico de los mundiales, el color de las camisetas juega su propio partido en el inconsciente de los hinchas.

La confirmación

Ya no quedan dudas. La Selección Argentina afrontará la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con su tradicional camiseta azul, decisión que quedó oficializada este lunes tras la reunión técnica organizada por la FIFA con representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Football Association (FA) para definir los últimos detalles del encuentro.

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dejará de lado la tradicional camiseta albiceleste y volverá a vestir la casaca alternativa en un partido que inevitablemente remite a uno de los capítulos más emblemáticos de la historia de los Mundiales: el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final de México 1986, con los inolvidables goles de Diego Maradona, la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años
1

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
2

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país
3

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Recuerdos fotográficos: 25 de Mayo y Córdoba, esquina gastronómica
4

Recuerdos fotográficos: 25 de Mayo y Córdoba, esquina gastronómica

Ingenio La Trinidad: la Fiscalía y la defensa coinciden en que el régimen de regularización fiscal frena un procesamiento
5

Ingenio La Trinidad: la Fiscalía y la defensa coinciden en que el régimen de regularización fiscal frena un procesamiento

Ranking notas premium
Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional
1

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
2

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando
3

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito
4

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito

“Dibu” Martínez apareció cuando Argentina más lo necesitaba: atajadas cruciales contra Suiza y una frase contundente
5

“Dibu” Martínez apareció cuando Argentina más lo necesitaba: atajadas cruciales contra Suiza y una frase contundente

Más Noticias
Confirmado: Argentina jugará con la camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Confirmado: Argentina jugará con la camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

El polémico pronóstico de una figura inglesa antes de la semifinal con Argentina: Lo vamos a mandar a dormir a Messi

El polémico pronóstico de una figura inglesa antes de la semifinal con Argentina: "Lo vamos a mandar a dormir a Messi"

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Ingenio La Trinidad: la Fiscalía y la defensa coinciden en que el régimen de regularización fiscal frena un procesamiento

Ingenio La Trinidad: la Fiscalía y la defensa coinciden en que el régimen de regularización fiscal frena un procesamiento

Recuerdos fotográficos: 25 de Mayo y Córdoba, esquina gastronómica

Recuerdos fotográficos: 25 de Mayo y Córdoba, esquina gastronómica

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Comentarios