La mística de la camiseta suplente: por qué jugar de azul contra Inglaterra siempre tiene una carga dramática especial

La historia de la camiseta azul

La historia grande de esta indumentaria secundaria se esculpió de manera definitiva en el Estadio Azteca durante los cuartos de final de México 1986. Pocos recuerdan que, apenas unos días antes de ese partido histórico, la delegación argentina se vio inmersa en una crisis de vestuario. El director técnico Carlos Salvador Bilardo consideraba que las camisetas azules de piqué utilizadas contra Uruguay eran demasiado pesadas para el agobiante calor del mediodía mexicano. A contrarreloj, un empleado de la delegación recorrió los comercios de la Ciudad de México para comprar telas más livianas, mientras un grupo de costureras cosía los escudos y planchaba unos números brillosos de urgencia. Con esa indumentaria improvisada y nacida de la necesidad, Diego Armando Maradona pintó su obra de arte inmortal con la Mano de Dios y el Gol del Siglo, transformando una simple prenda azul en un manto sagrado y eterno.