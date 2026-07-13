La mística de la camiseta suplente: por qué jugar de azul contra Inglaterra siempre tiene una carga dramática especial
La Selección Argentina afrontará la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con su tradicional camiseta azul, decisión que quedó oficializada este lunes tras la reunión técnica organizada por la FIFA
Resumen para apurados
- La Selección de Argentina jugará con su camiseta alternativa azul contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, tras una decisión de la FIFA oficializada este lunes.
- El uso de la casaca azul ante Inglaterra evoca una gran mística, iniciada con los goles de Maradona en México 1986 y consolidada tras la épica clasificación en Francia 1998.
- Esta designación reaviva las cábalas y la tensión dramática del clásico, sumando un fuerte componente emocional para el equipo de Scaloni en su búsqueda del pase a la final.
El fútbol está hecho de cábalas, colores y mitos que se transmiten de generación en generación. Cuando se habla de un choque entre Argentina e Inglaterra en una Copa del Mundo, la memoria colectiva viaja de inmediato a las grandes gestas del pasado. Sin embargo, hay un elemento cromático que añade una capa de dramatismo único a esta rivalidad: la camiseta suplente. Cada vez que la Selección Argentina se ve obligada a dejar su tradicional vestimenta celeste y blanca para vestirse de azul o utilizar una indumentaria alternativa frente a los creadores del fútbol, el partido adquiere una atmósfera mística y una tensión casi cinematográfica.
La historia de la camiseta azul
La historia grande de esta indumentaria secundaria se esculpió de manera definitiva en el Estadio Azteca durante los cuartos de final de México 1986. Pocos recuerdan que, apenas unos días antes de ese partido histórico, la delegación argentina se vio inmersa en una crisis de vestuario. El director técnico Carlos Salvador Bilardo consideraba que las camisetas azules de piqué utilizadas contra Uruguay eran demasiado pesadas para el agobiante calor del mediodía mexicano. A contrarreloj, un empleado de la delegación recorrió los comercios de la Ciudad de México para comprar telas más livianas, mientras un grupo de costureras cosía los escudos y planchaba unos números brillosos de urgencia. Con esa indumentaria improvisada y nacida de la necesidad, Diego Armando Maradona pintó su obra de arte inmortal con la Mano de Dios y el Gol del Siglo, transformando una simple prenda azul en un manto sagrado y eterno.
La historia se repitió en Francia
El destino quiso que el color azul volviera a cruzarse en el camino de los británicos doce años más tarde, durante el electrizante cruce de octavos de final en Francia 1998. Aquella noche en Saint-Étienne, la Selección Argentina volvió a saltar al campo de juego con su indumentaria alternativa, y el drama no tardó en hacerse presente. Fue un encuentro de pulsaciones altísimas que incluyó el golazo de pizarrón de Javier Zanetti para el empate definitivo, la polémica expulsión de David Beckham tras un cruce con Diego Simeone y una infartante definición por penales. Las manos de Carlos Roa desviando el remate final sellaron otra clasificación heroica, consolidando la creencia de que vestir de azul contra los ingleses era sinónimo de épica y resistencia.
Qué pasó en Corea-Japón
La contracara de esta moneda mística se vivió en el Mundial de Corea-Japón 2002. En aquella oportunidad, por cuestiones de sorteo y televisión, fue el seleccionado inglés el que tuvo que apelar a su camiseta suplente de color rojo, mientras que Argentina pudo lucir la clásica celeste y blanca en la ciudad de Sapporo. Aquella tarde, rompiendo la tendencia de los torneos anteriores, un gol de penal de David Beckham le dio el triunfo a los británicos, dejando una profunda herida en el combinado nacional. Ese quiebre estadístico demostró que, en este clásico de los mundiales, el color de las camisetas juega su propio partido en el inconsciente de los hinchas.
La confirmación
Ya no quedan dudas. La Selección Argentina afrontará la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con su tradicional camiseta azul, decisión que quedó oficializada este lunes tras la reunión técnica organizada por la FIFA con representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Football Association (FA) para definir los últimos detalles del encuentro.
De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dejará de lado la tradicional camiseta albiceleste y volverá a vestir la casaca alternativa en un partido que inevitablemente remite a uno de los capítulos más emblemáticos de la historia de los Mundiales: el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final de México 1986, con los inolvidables goles de Diego Maradona, la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".