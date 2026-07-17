El menú de la final del Mundial 2026: precios de asado, bebidas y picadas

La carnicería ofrece un combo de tres kilos de distintos cortes y chorizos por $47.900. Otra opción reúne casi cinco kilos de productos para la parrilla, una morcilla de entre 700 y 800 gramos y seis chorizos por $72.800. También hay un combo con vacío, tapa de nalga o falda, costillas, chorizos y morcilla por $107.500. Las alternativas de unos cinco kilos alcanzan para aproximadamente ocho personas. Rojano aclaró que podrían extender el horario de atención este domingo si se registra mucho movimiento.