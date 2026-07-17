El menú de la final del Mundial 2026: precios de asado, bebidas y picadas

Resumen para apurados
- Comercios de Tucumán registran un fuerte aumento de ventas y lanzan promociones especiales de cara a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España de este domingo.
- Ante la alta demanda de carne, bebidas y picadas, los locales adaptaron sus horarios para el fin de semana y diseñaron combos económicos para facilitar las reuniones familiares.
- El sector comercial proyecta un pico histórico de ventas este domingo, consolidando al evento deportivo como un motor clave para reactivar el consumo interno en la provincia.
La final del Mundial entre Argentina y España, prevista para mañana a las 16, ya modificó el movimiento comercial en Tucumán. Carnicerías, distribuidoras de bebidas, locales de fiambres y comercios de snacks registraron una mayor demanda durante los partidos de la Selección y esperan otro salto en las ventas ante el encuentro decisivo.
Las opciones abarcan desde cortes para la parrilla y combos de hamburguesas hasta promociones de fernet, cerveza, vino y picadas listas.
El asado
En los supermercados, la costilla o el asado con hueso rondan los $15.000 por kilo. La tapa de asado cuesta cerca de $14.000 y el vacío alcanza los $23.000.
Fernando Rojano, de la carnicería Rojano, señaló que las ventas de carne aumentaron durante los partidos que la Selección disputó después del mediodía y anticipó que el horario de la final podría favorecer las reuniones. “Creemos que este domingo el horario es lindo para que se produzcan ventas porque la gente puede reunirse”, afirmó.
Además del asado, los clientes buscan carne de cerdo y, sobre todo, chorizos. “Creo que ahora eligen más los choripanes porque, con dos por persona, resuelven la comida de una manera económica”, explicó Rojano.
La carnicería ofrece un combo de tres kilos de distintos cortes y chorizos por $47.900. Otra opción reúne casi cinco kilos de productos para la parrilla, una morcilla de entre 700 y 800 gramos y seis chorizos por $72.800. También hay un combo con vacío, tapa de nalga o falda, costillas, chorizos y morcilla por $107.500. Las alternativas de unos cinco kilos alcanzan para aproximadamente ocho personas. Rojano aclaró que podrían extender el horario de atención este domingo si se registra mucho movimiento.
Fernet, cerveza y vino
Las distribuidoras también notaron el efecto del Mundial. Nicolás Fontana, de Mr. Mike Bebidas, indicó que la facturación llegó a duplicarse antes de los partidos de Argentina. “El fernet es lo que más sale”, sostuvo. La cerveza mantuvo un nivel habitual de ventas, mientras que los vinos de categorías más altas se compran de a una o dos botellas.
El sábado atenderán de 9 a 14 y de 17 a 22 o 22.30. Aunque el local no abre habitualmente los domingos, Fontana adelantó que esta vez atenderán hasta el mediodía.
Nicolás Quesada, de Land, contó que las juntadas recuperaron fuerza durante el torneo y que todas las sucursales abrirán este domingo de 10 a 14. También indicó que entre los productos más elegidos aparecen las promociones de fernet con bebida cola y los paquetes de seis cervezas. Además, destacó que el vino blanco es el más buscado por las mujeres.
En estos y otros locales, las promociones de una botella de fernet de 750 mililitros con una gaseosa cola de tres o 2,25 litros cuestan entre $19.000 y $20.000. Los paquetes de cerveza parten desde los $9.000 y llegan hasta los $15.000. Además, hay promociones de dos vinos desde $7.000.
Picadas para compartir
Los locales de fiambres coinciden en que la venta de picadas creció a medida que Argentina avanzó en el torneo. Con $15.000 se pueden comprar quesos y fiambres nacionales para cuatro personas.
Una picada lista para dos personas, con cinco tipos de fiambres caseros y cuatro quesos artesanales, ronda los $35.000. Para ocho personas, los valores van desde $75.000 hasta $121.000, según la variedad de productos.
Franco Luque, de Tío Frank, afirmó que los pedidos fueron más del doble de lo habitual durante los días previos a los partidos. Las picadas listas tienen mayor salida que los fiambres por separado y el comercio calcula unos 300 gramos por persona.
La picada para dos personas cuesta $10.000 e incluye una tabla de madera que queda para el cliente. Contiene distintos quesos, jamón crudo, salame de Colonia Caroya, lomo ahumado y otros fiambres premium.
El local abrirá el domingo hasta las 15.30. “Esperamos muchas ventas. En general, la actividad suele ser tranquila, pero el Mundial impulsó la venta de fiambres”, afirmó Luque.
Combos mundialistas
En los comercios especializados en snacks, el kilo de papas fritas clásicas ronda los $15.000. Los chizitos de queso cuestan cerca de $7.000, los palitos salados $7.200 y el maní salado $7.700.
También hay combos mundialistas de hamburguesas para resolver el almuerzo. Una opción con 16 hamburguesas, 16 panes y aderezos cuesta $26.000. Otros paquetes parten desde $31.000 para 24 personas y llegan hasta $60.000 por 60 hamburguesas con panes y aderezos.