La Reserva de La Florida cumple 90 años: oportunidad para mirar al futuro

Celebrar los 90 años de La Florida no debería limitarse a recordar su pasado. Debería ser el punto de partida para construir el futuro de la primera gran reserva natural de Tucumán y reafirmar que proteger nuestro patrimonio natural es, también, una forma de invertir en el desarrollo de las próximas generaciones. La Florida merece convertirse en un motivo de orgullo para Tucumán: un símbolo de nuestra riqueza ambiental, de nuestra historia y de la capacidad de los tucumanos para transformar la conservación de la naturaleza en una oportunidad de desarrollo, educación y bienestar para las generaciones presentes y futuras.