La Reserva de La Florida cumple 90 años: oportunidad para mirar al futuro

Este año se cumplen 90 años de la creación de la Reserva Provincial La Florida, establecida por la Ley Provincial N.º 1646 el 20 de noviembre de 1936. Fue la primera reserva natural creada en Tucumán y la tercera en el país, convirtiéndose en un verdadero hito de la conservación de la naturaleza en la Argentina.
Con solo 16.000 hectáreas, La Florida posee una característica excepcional que pocas áreas protegidas del mundo pueden exhibir: resguarda un gradiente altitudinal que se extiende desde alrededor de los 400 metros hasta más de 5.500 metros sobre el nivel del mar. En ese recorrido se encuentran prácticamente todos los ambientes naturales de Tucumán, desde la selva pedemontana y las Yungas hasta los bosques montanos, los pastizales de altura y los ambientes altoandinos del Aconquija. Esta extraordinaria diversidad de paisajes, especies y microclimas convierte a la reserva en un verdadero laboratorio natural para la investigación científica, la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad.
Pero La Florida no sólo conserva naturaleza. También protege una parte fundamental de la historia tucumana. La Quebrada del Portugués fue uno de los principales pasos naturales utilizados para descender desde los Valles Calchaquíes hacia la llanura tucumana. Por este corredor transitaron antiguas poblaciones originarias y, posteriormente, las expediciones españolas que ingresaron al territorio durante la conquista. A lo largo de este recorrido aún se conservan importantes vestigios arqueológicos que testimonian siglos de ocupación humana y constituyen un patrimonio cultural de enorme valor.
Muy cerca de la reserva se encuentra además Ibatín, lugar donde en 1565 se realizó la primera fundación de San Miguel de Tucumán. Son pocos los sitios donde la riqueza natural y la historia se integran de una manera tan armoniosa como ocurre en este sector del oeste tucumano.
Existe además otra singularidad poco conocida. La parte baja de la reserva, atravesada por la Ruta Interpueblos, conserva alrededor de 300 hectáreas de selva accesible para la población. Pocas provincias cuentan con un espacio natural de estas características, ubicado a escasa distancia de los principales centros urbanos y con un enorme potencial para el turismo, la recreación y la educación ambiental.
Los 90 años de La Florida representan una oportunidad inmejorable para recuperar y poner en valor este sector mediante un proyecto integral de uso público compatible con la conservación. Senderos interpretativos, circuitos para caminatas, espacios para la observación de aves y fauna silvestre, safaris fotográficos, áreas de descanso y pequeños emprendimientos vinculados al turismo de naturaleza podrían transformar este sitio en uno de los principales atractivos ambientales de Tucumán, generando empleo local y fortaleciendo la economía regional sin comprometer la integridad del ecosistema.
Como complemento de esta iniciativa, la creación de un Centro de Interpretación de las Yungas permitiría acercar a miles de estudiantes, turistas y ciudadanos al conocimiento de uno de los ecosistemas más biodiversos de la Argentina. Un espacio de estas características podría difundir la importancia de las Yungas, promover la investigación científica, impulsar la educación ambiental y fomentar un uso responsable de este patrimonio natural.
Asimismo, el aniversario constituye una ocasión propicia para fortalecer institucionalmente la reserva mediante la creación de un núcleo permanente de guardaparques. Su presencia contribuiría no solo a mejorar las tareas de conservación y control, sino también a desarrollar actividades de interpretación ambiental, atención a visitantes y apoyo a la investigación científica, consolidando a La Florida como un modelo moderno de gestión de áreas protegidas.
Costa Rica demostró hace varias décadas que la conservación de sus bosques podía convertirse en una política de Estado capaz de generar empleo, atraer turismo internacional y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Tucumán posee un patrimonio natural igualmente extraordinario y tiene la oportunidad de recorrer un camino similar, adaptado a su propia realidad y a sus recursos.
Noventa años después de aquella decisión pionera de proteger La Florida, quizás haya llegado el momento de dar un nuevo paso. No sólo para conservar uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia, sino también para convertirlo en un espacio vivo donde la naturaleza, la historia, la ciencia, la educación y el desarrollo sostenible se encuentren al servicio de toda la sociedad.
Pueblos originarios
La Florida es mucho más que una reserva natural. Es el lugar donde conviven la memoria de los pueblos originarios, el camino de los primeros españoles hacia la llanura tucumana, la cercanía de Ibatín -primera fundación de San Miguel de Tucumán- y una de las mayores expresiones de biodiversidad del noroeste argentino. Es, en definitiva, un patrimonio que pertenece a todos los tucumanos.
Celebrar los 90 años de La Florida no debería limitarse a recordar su pasado. Debería ser el punto de partida para construir el futuro de la primera gran reserva natural de Tucumán y reafirmar que proteger nuestro patrimonio natural es, también, una forma de invertir en el desarrollo de las próximas generaciones. La Florida merece convertirse en un motivo de orgullo para Tucumán: un símbolo de nuestra riqueza ambiental, de nuestra historia y de la capacidad de los tucumanos para transformar la conservación de la naturaleza en una oportunidad de desarrollo, educación y bienestar para las generaciones presentes y futuras.