Los títeres saltan del escenario a las páginas

Los títeres tienen la capacidad de emocionar en el instante en que salen a escena. Los libros, en cambio, poseen la virtud de conservar esas historias para que puedan ser descubiertas una y otra vez. Con la publicación de “Tapi, el pequeño tapir de las Yungas”, esa doble dimensión se pone al servicio de una propuesta que combina arte, educación y conciencia ambiental, transformando una obra de títeres tucumana en una herramienta pedagógica de enorme valor.