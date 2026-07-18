Los títeres saltan del escenario a las páginas

Los títeres tienen la capacidad de emocionar en el instante en que salen a escena. Los libros, en cambio, poseen la virtud de conservar esas historias para que puedan ser descubiertas una y otra vez. Con la publicación de “Tapi, el pequeño tapir de las Yungas”, esa doble dimensión se pone al servicio de una propuesta que combina arte, educación y conciencia ambiental, transformando una obra de títeres tucumana en una herramienta pedagógica de enorme valor.
Escrita por Josefina Chocobar en 2021 y estrenada el 12 de febrero de 2022 en Lagoferiantes (El Cadillal) por el elenco Nuboselva Títeres, la obra inició una nueva etapa gracias a la publicación de Libros Tucumán Ediciones, con ilustraciones de Nicolás Masllorens.
La historia tiene como protagonista a Tapi, un pequeño tapir que se pierde en la selva de Yungas y emprende un recorrido para reencontrarse con su madre. En el camino recibe la ayuda de distintos animales nativos y descubre las plantas que conforman ese ecosistema único del NOA: frutos de pacará, hojas de guarán, chilto o tomate de árbol, entre muchas otras especies que forman parte de la riqueza natural de la región.
Sin recurrir al tono didáctico tradicional, la narración introduce a las infancias en el conocimiento de la flora y la fauna, promoviendo el respeto por la biodiversidad y el cuidado de los ecosistemas. La aventura de Tapi se convierte así en una puerta de entrada para despertar la curiosidad por la naturaleza y fortalecer el vínculo de los niños con el patrimonio ambiental que los rodea.
La autora reúne una combinación poco frecuente de saberes. Chocobar es titiritera, bióloga y creadora escénica tucumana. Integra los grupos La Mirilla Títeres para Espiar y Nuboselva Títeres, colectivo desde el cual desarrolla espectáculos inspirados en la naturaleza que articulan teatro de títeres, narración, arte y educación ambiental. Su trabajo se ha caracterizado por acercar contenidos científicos a las infancias mediante experiencias sensibles, donde la imaginación se convierte en una aliada del aprendizaje.
En ese sentido, “Tapi” forma parte de una línea de propuestas pedagógicas orientadas a sensibilizar a niños y niñas sobre la protección de especies emblemáticas del norte. El tapir, protagonista de la historia, es uno de los mamíferos más representativos de las Yungas y, al mismo tiempo, una especie cuya conservación requiere del compromiso de la sociedad.
En detalle
El libro va más allá de reproducir el libreto. Incluye láminas dedicadas a los animales y plantas nativas que aparecen en la historia, aportando información complementaria que enriquece la lectura y facilita su utilización en ámbitos educativos. También ofrece una breve reseña sobre el teatro de títeres, acercando a los lectores a la historia y características de una de las expresiones artísticas más antiguas y vigentes.
La publicación adquiere una relevancia particular dentro del panorama cultural tucumano. Según destaca la editora Constanza Toro, se trata de una de las primeras obra de títeres escrita por una autora local que llega al formato libro.
La editora destaca además el recorrido previo del espectáculo y las posibilidades que abre esta edición. “Esta obra en particular ya fue puesta en escena muchas veces y ha emocionado a muchos niños y adultos tucumanos durante los últimos años -comentó Toro-. Ahora el libro tiene el potencial de inspirar a nuevos titiriteros, docentes y niños a volver a ponerla en escena o simplemente revivirla leyéndola”.
Toro agrega un dato que explica la oportunidad de la publicación: “estamos descubriendo que en Tucumán hay muchas escuelas que tienen talleres de títeres y teatro”. Esa observación permite comprender otra dimensión del proyecto editorial. El libro preserva un texto dramático y a la vez pone a disposición de docentes, estudiantes y grupos teatrales una obra lista para ser representada, multiplicando las posibilidades de circulación del teatro independiente más allá de las funciones originales.