Fuerte desaceleración: la inflación mayorista de mayo fue del 2,5% y acumuló un 34,5% en los últimos 12 meses

Resumen para apurados
- El Indec informó que la inflación mayorista en Argentina se desaceleró al 2,5% en mayo de 2024, acumulando un 34,5% interanual, debido a una menor presión en el precio del petróleo.
- El índice cayó 2,7 puntos respecto a abril. En lo que va del año acumula un 14,4%, impulsado este mes por subas del 2,5% en productos nacionales y del 3,1% en los importados.
- Aunque el indicador mayorista se moderó, superó al IPC minorista del 2,1% de mayo, lo que demuestra que persisten presiones sobre los costos de producción a mediano plazo.
La inflación mayorista mostró una marcada desaceleración en mayo y se ubicó en 2,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representa una baja de 2,7 puntos porcentuales respecto de abril, cuando el indicador había estado fuertemente influido por el aumento del precio del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente.
Pese a la moderación, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) quedó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que durante mayo había registrado una variación de 2,1%.
De acuerdo con el organismo estadístico, el IPIM acumuló un incremento de 14,4% en lo que va del año y una suba interanual de 34,5%. La variación mensual respondió tanto al aumento de 2,5% en los productos nacionales como al alza de 3,1% en los productos importados.
Entre los productos nacionales, las mayores incidencias en el resultado general correspondieron a sustancias y productos químicos, que aportaron 0,65 puntos porcentuales al índice. También se destacaron las subas en energía eléctrica, con una incidencia de 0,25 puntos; productos refinados del petróleo, con 0,24 puntos; alimentos y bebidas, con 0,22 puntos; y petróleo crudo y gas, también con 0,22 puntos porcentuales.
Otros indicadores mayoristas
El informe del Indec también mostró que el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) aumentó 2,7% durante mayo. En este caso, los productos nacionales registraron una suba de 2,7%, mientras que los importados avanzaron 3,0%.
Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) tuvo una variación de 2,7% en el mes. El resultado estuvo impulsado por un incremento de 2,4% en los productos primarios y por una suba de 2,8% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.
Los datos reflejan una desaceleración de los precios mayoristas respecto del mes anterior, aunque muestran que las presiones sobre los costos de producción y comercialización continúan por encima de la inflación minorista registrada durante mayo.