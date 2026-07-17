Copa del Mundo

LA GACETA, en Estados Unidos: las historias de los argentinos que sueñan con estar en la final del Mundial

Entre aeropuertos, camisetas albicelestes y la página de la FIFA abierta en el celular, los hinchas viven las horas previas al partido ante España.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas argentinos se trasladan de Atlanta a Nueva Jersey a dos días de la final del Mundial ante España, buscando entradas desesperadamente para alentar a la Selección.
  • Tras eliminar a Inglaterra, miles de fanáticos viajan en familia y buscan boletos en reventa que superan los 10.000 dólares, mientras actualizan la web de la FIFA con fe.
  • El cruce ante España definirá un nuevo título mundial para la Scaloneta de Messi, consolidando el fervor albiceleste y un impacto masivo de público en el estadio de Nueva Jersey.
Resumen generado con IA

A dos días de la final del Mundial, Atlanta empezó a despedirse de la marea albiceleste. Muchos hinchas tienen las valijas listas para partir rumbo a Nueva Jersey, donde la Selección argentina buscará otro título mundial frente a España. Mientras tanto, en las calles, los hoteles y los puntos de encuentro de los fanáticos se repiten las mismas escenas: abrazos, camisetas celestes y blancas, charlas sobre Messi y un dedo que no deja de apretar la tecla F5 con la esperanza de que aparezca una entrada para el partido más esperado.

LA GACETA, en Estados Unidos: de Atlanta a Nueva Jersey, Messi es el nombre que todos repiten

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En la recorrida de LA GACETA por la ciudad estadounidense surgieron historias de familias que atravesaron continentes para compartir esta aventura, amigos que recorrieron miles de kilómetros siguiendo a la Selección y fanáticos que, aun sin saber si podrán ingresar al estadio, aseguran que el viaje ya valió la pena.

"Razones para sonreír" fue la consigna. En Atlanta, la respuesta apareció casi sin pensar. Santiago llegó junto a sus hermanos y su novia para vivir su primer Mundial. Parte del grupo recorrió Estados Unidos en automóvil desde Kansas y el resto viajó en avión para reencontrarse en Georgia. Ahora todos tienen la cabeza puesta en Nueva Jersey.

LA GACETA, en Estados Unidos: cuánto costará una entrada para ver a Argentina en la final contra España

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"Estamos muy contentos y muy ilusionados. Ya queremos llegar para ver a la Selección", contó. La experiencia, admite, supera cualquier expectativa. Lo sorprendieron los estadios, el ambiente y la organización. "Son como un shopping, con aire acondicionado. Es impresionante", describió entre risas.

La única sombra en medio de tanta emoción es la dificultad para conseguir entradas. "Todavía no tenemos. Los precios son imposibles. Ojalá aparezca alguna oportunidad. Si no, lo veremos desde afuera con todos los argentinos", dijo.

LA GACETA, en Atlanta: dos tucumanos llegaron con sus marionetas y sueñan con entrar al partido de Argentina-Inglaterra

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Su hermana Felicitas asegura que el viaje ya es inolvidable por el simple hecho de compartirlo en familia. Confía plenamente en este equipo y sostiene que, después de eliminar a Inglaterra, la felicidad ya está asegurada. "Era el partido que no podíamos perder", resumió.

Pedro, otro de los argentinos que llegó hasta Estados Unidos para seguir al conjunto de Lionel Scaloni, encuentra otra razón para ilusionarse: el nivel de Lionel Messi.

"Muchos dudaban porque venía de la MLS, pero está demostrando que sigue tan vigente como siempre", afirmó.

Más allá del resultado de la final, cree que este plantel ya dejó una huella imborrable. "Hay que agradecer toda la alegría que nos vienen dando estos muchachos", sostuvo.

captura de video captura de video

También se llevó uno de los recuerdos que más atesorará de este Mundial. "Lo más impresionante es sentirse abrazado por tantos argentinos estando tan lejos de casa. A 8.000 kilómetros igual uno se siente en Argentina", expresó.

La conversación con los hinchas siempre termina desembocando en el mismo tema: las entradas.

Patricio lleva varios días actualizando una y otra vez la página oficial de la FIFA con la ilusión de encontrar un ticket para el domingo. "Hacemos F5 todo el tiempo. Los precios cambian, pero menos de 10.000 dólares no aparece nada", explicó.

Sigue a la Selección desde el comienzo del torneo y no piensa bajarse ahora.

"Venimos acompañando al equipo desde el principio. Ojalá podamos entrar, aunque está muy complicado."

Junto a él viaja Salvador, que vive su primera Copa del Mundo. Dice que, pase lo que pase, ya cumplió un sueño. "Es hermoso estar viviendo todo esto", comentó.

Patricio, en cambio, ya suma cuatro mundiales. Esta vez lo hace acompañado por su hijo, una experiencia que, asegura, hace todo aún más especial.

"Es mi cuarto Mundial y el primero de él. Estamos viviendo algo maravilloso", contó emocionado. 

Su confianza permanece intacta. "Ya estuve en Qatar y salimos campeones. Este plantel tiene una mística especial. Confiamos plenamente en la Selección."

No todos los que pasean por Atlanta llevan una camiseta argentina. Entre los fanáticos también aparecieron Juan Carlos y Rodolfo, dos mexicanos que viajaron para disfrutar del Mundial.

"No vinimos por un equipo, vinimos por el fútbol", explicaron después de presenciar la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

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