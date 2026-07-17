LA GACETA, en Estados Unidos: las historias de los argentinos que sueñan con estar en la final del Mundial

A dos días de la final del Mundial, Atlanta empezó a despedirse de la marea albiceleste. Muchos hinchas tienen las valijas listas para partir rumbo a Nueva Jersey, donde la Selección argentina buscará otro título mundial frente a España. Mientras tanto, en las calles, los hoteles y los puntos de encuentro de los fanáticos se repiten las mismas escenas: abrazos, camisetas celestes y blancas, charlas sobre Messi y un dedo que no deja de apretar la tecla F5 con la esperanza de que aparezca una entrada para el partido más esperado.