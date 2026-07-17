La inesperada declaración del periodista español que siguió a la Selección argentina durante todo el Mundial

Eso sí, cuando la conversación deja de lado el romanticismo y se mete de lleno en el análisis futbolístico, el español reconoce que Argentina representa el desafío más complejo. "Si juega como lo hizo contra Inglaterra, es un rival dificilísimo. Es verdad que en algunos partidos me dejó dudas desde lo físico, como contra Jordania o en algunos pasajes frente a Cabo Verde. Pero tiene algo que muy pocos equipos tienen. Cuando llega el momento de dar un paso adelante, lo da. En lo emocional es un equipo muy fuerte. Y contra eso es muy difícil competir", asegura, antes de resaltar que España deberá llevar el partido a su terreno. "Necesita controlar la pelota y, sobre todo, evitar las contras. Si Argentina encuentra espacios, te puede hacer muchísimo daño".