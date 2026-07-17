Copa del Mundo

La inesperada declaración del periodista español que siguió a la Selección argentina durante todo el Mundial

Francisco Díaz, de Radio Nacional de España, explica por qué en su país consideran que enfrentar a la “Scaloneta” es el mayor desafío.

Francisco Díaz, de Radio Nacional de España
Francisco Díaz, de Radio Nacional de España
Por Bruno FaranoEnviado especial Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El periodista Francisco Díaz afirmó ante la final del Mundial que enfrentar a Argentina es el mejor escenario para España debido a la mística y jerarquía del rival.
  • Díaz, quien cubrió el día a día de la Selección argentina, analizó la fortaleza mental del equipo de Scaloni y el sólido funcionamiento colectivo de la España de De la Fuente.
  • El choque definitorio se perfila como un duelo muy parejo y representa para España el máximo desafío futbolístico en su objetivo de alcanzar su segunda estrella mundial.
Resumen generado con IA

“Es el mejor partido que podíamos tener". Francisco Díaz no dudó un segundo ante la consulta de LA GACETA. Ni siquiera hizo una pausa para pensar la respuesta.

El periodista de Radio Nacional de España siguió desde el primer día el recorrido de la selección argentina en este Mundial. Estuvo en los entrenamientos, en las conferencias de prensa y en cada uno de los partidos del equipo que dirige Lionel Scaloni. Ahora, el equipo al que acompañó durante casi un mes será el rival de su país en la final.

“El maestro no es Google: su autoridad ya no depende de saberlo todo, sino de enseñar a pensar”

“El maestro no es Google: su autoridad ya no depende de saberlo todo, sino de enseñar a pensar”

Y, lejos de esquivar la respuesta, reconoce que en España también había un deseo. No tanto por el camino más sencillo hacia la Copa del Mundo, sino por el partido que todos querían ver. "Contra Inglaterra ya habíamos jugado una final de la Eurocopa; era repetir una historia. En cambio, Argentina tiene todo lo que representa. Lionel Messi, la campeona del mundo, la rivalidad futbolística. Creo que es el mejor partido que podíamos tener en este momento", explica.

La otra batalla mundialista: vuelos, reventa de entradas y precios imposibles para seguir a la Selección

La otra batalla mundialista: vuelos, reventa de entradas y precios imposibles para seguir a la Selección

Para Díaz, incluso, la final del domingo tendrá algo de deuda saldada. "Me hubiera gustado que se jugara la Finalissima. El destino hizo que ese partido no existiera, pero ahora se van a encontrar en el escenario más importante. Creo que era lo que esperaba todo el mundo del fútbol, sobre todo el aficionado neutral".

Eso sí, cuando la conversación deja de lado el romanticismo y se mete de lleno en el análisis futbolístico, el español reconoce que Argentina representa el desafío más complejo. "Si juega como lo hizo contra Inglaterra, es un rival dificilísimo. Es verdad que en algunos partidos me dejó dudas desde lo físico, como contra Jordania o en algunos pasajes frente a Cabo Verde. Pero tiene algo que muy pocos equipos tienen. Cuando llega el momento de dar un paso adelante, lo da. En lo emocional es un equipo muy fuerte. Y contra eso es muy difícil competir", asegura, antes de resaltar que España deberá llevar el partido a su terreno. "Necesita controlar la pelota y, sobre todo, evitar las contras. Si Argentina encuentra espacios, te puede hacer muchísimo daño".

LA GACETA, en Estados Unidos: cuánto costará una entrada para ver a Argentina en la final contra España

LA GACETA, en Estados Unidos: cuánto costará una entrada para ver a Argentina en la final contra España

Después de seguir durante todo el torneo a la “Scaloneta”, Díaz también encontró una explicación para el crecimiento del equipo argentino. "Los resultados fueron acompañando y eso le dio mucha confianza. Pero, sobre todo, siempre respondió cuando el contexto lo exigió. Esa capacidad para reaccionar termina fortaleciendo a cualquier grupo", dice.

Del otro lado, tampoco esconde su optimismo con España. "La veo muy bien. Después del partido contra Cabo Verde aparecieron algunas dudas, pero Luis de la Fuente siempre transmitió mucha tranquilidad. Incluso tomó decisiones fuertes, como dejar a Pedri en el banco, y le salieron bien. Lo mejor que tiene es que consiguió que todos se sintieran importantes. Nadie protesta y todos aceptan el rol que les toca", avisa.

La inesperada declaración del periodista español que siguió a la Selección argentina durante todo el Mundial

Sin embargo, Díaz prefiere evitar cualquier pronóstico. "Una final siempre es distinta. Podés llegar después de hacer un partidazo, como España contra Francia, y que después nada salga igual. O Argentina puede confiar en su calidad, pero si no defiende bien también puede sufrir. Por eso creo que será un partido muy igualado", advierte.

Después de un mes siguiendo a la Selección, el periodista español volverá a verla una vez más. Esta vez no será desde la curiosidad de quien cubre al campeón del mundo, sino con un sentimiento inevitable. Enfrente estará el equipo de su país y, según admite, difícilmente España pudiera haber encontrado un desafío mayor para intentar conquistar su segunda estrella.

AGENCIA ALAS TURISMO El equipo periodístico de LA GACETA viaja seguro por la ruta mundialista gracias a Alas Turismo. Planifica tu próximo viaje con Franco Ponce y el equipo de expertos.
Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“El maestro no es Google: su autoridad ya no depende de saberlo todo, sino de enseñar a pensar”

“El maestro no es Google: su autoridad ya no depende de saberlo todo, sino de enseñar a pensar”

Susto en Kansas City: un hombre armado con una llave inglesa irrumpió en la concentración de Inglaterra

Susto en Kansas City: un hombre armado con una llave inglesa irrumpió en la concentración de Inglaterra

El polémico pronóstico de una figura inglesa antes de la semifinal con Argentina: Lo vamos a mandar a dormir a Messi

El polémico pronóstico de una figura inglesa antes de la semifinal con Argentina: "Lo vamos a mandar a dormir a Messi"

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Los argumentos de Inglaterra para poner a prueba todo lo que Argentina aún no pudo corregir

Los argumentos de Inglaterra para poner a prueba todo lo que Argentina aún no pudo corregir

Más visto en Mundial 2026
Fiebre mundialista: ¿podría haber asueto el lunes en Tucumán?
1

Fiebre mundialista: ¿podría haber asueto el lunes en Tucumán?

Fórmula 1: días, horarios y cómo ver en vivo a Colapinto en el GP de Bélgica
2

Fórmula 1: días, horarios y cómo ver en vivo a Colapinto en el GP de Bélgica

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo
3

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas
4

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi
5

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección
6

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Más Noticias
Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero

Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero

Fórmula 1: días, horarios y cómo ver en vivo a Colapinto en el GP de Bélgica

Fórmula 1: días, horarios y cómo ver en vivo a Colapinto en el GP de Bélgica

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar

El Boca del Vasco arrancó con sonrisa la Copa Argentina: los pibes destrabaron la noche en Rosario

El Boca del "Vasco" arrancó con sonrisa la Copa Argentina: los pibes destrabaron la noche en Rosario

Revés para el Gobierno nacional: la Ley de Tierras no tuvo apoyo en el Senado

Revés para el Gobierno nacional: la Ley de Tierras no tuvo apoyo en el Senado

Avanzan los trabajos de repavimentación en la ruta 323

Avanzan los trabajos de repavimentación en la ruta 323

UNT: cómo se conformó la Asamblea que deberá elegir al próximo rector

UNT: cómo se conformó la Asamblea que deberá elegir al próximo rector

Fiebre mundialista: ¿podría haber asueto el lunes en Tucumán?

Fiebre mundialista: ¿podría haber asueto el lunes en Tucumán?

Comentarios