La inesperada declaración del periodista español que siguió a la Selección argentina durante todo el Mundial

Resumen para apurados
- El periodista Francisco Díaz afirmó ante la final del Mundial que enfrentar a Argentina es el mejor escenario para España debido a la mística y jerarquía del rival.
- Díaz, quien cubrió el día a día de la Selección argentina, analizó la fortaleza mental del equipo de Scaloni y el sólido funcionamiento colectivo de la España de De la Fuente.
- El choque definitorio se perfila como un duelo muy parejo y representa para España el máximo desafío futbolístico en su objetivo de alcanzar su segunda estrella mundial.
“Es el mejor partido que podíamos tener". Francisco Díaz no dudó un segundo ante la consulta de LA GACETA. Ni siquiera hizo una pausa para pensar la respuesta.
El periodista de Radio Nacional de España siguió desde el primer día el recorrido de la selección argentina en este Mundial. Estuvo en los entrenamientos, en las conferencias de prensa y en cada uno de los partidos del equipo que dirige Lionel Scaloni. Ahora, el equipo al que acompañó durante casi un mes será el rival de su país en la final.
Y, lejos de esquivar la respuesta, reconoce que en España también había un deseo. No tanto por el camino más sencillo hacia la Copa del Mundo, sino por el partido que todos querían ver. "Contra Inglaterra ya habíamos jugado una final de la Eurocopa; era repetir una historia. En cambio, Argentina tiene todo lo que representa. Lionel Messi, la campeona del mundo, la rivalidad futbolística. Creo que es el mejor partido que podíamos tener en este momento", explica.
Para Díaz, incluso, la final del domingo tendrá algo de deuda saldada. "Me hubiera gustado que se jugara la Finalissima. El destino hizo que ese partido no existiera, pero ahora se van a encontrar en el escenario más importante. Creo que era lo que esperaba todo el mundo del fútbol, sobre todo el aficionado neutral".
Eso sí, cuando la conversación deja de lado el romanticismo y se mete de lleno en el análisis futbolístico, el español reconoce que Argentina representa el desafío más complejo. "Si juega como lo hizo contra Inglaterra, es un rival dificilísimo. Es verdad que en algunos partidos me dejó dudas desde lo físico, como contra Jordania o en algunos pasajes frente a Cabo Verde. Pero tiene algo que muy pocos equipos tienen. Cuando llega el momento de dar un paso adelante, lo da. En lo emocional es un equipo muy fuerte. Y contra eso es muy difícil competir", asegura, antes de resaltar que España deberá llevar el partido a su terreno. "Necesita controlar la pelota y, sobre todo, evitar las contras. Si Argentina encuentra espacios, te puede hacer muchísimo daño".
Después de seguir durante todo el torneo a la “Scaloneta”, Díaz también encontró una explicación para el crecimiento del equipo argentino. "Los resultados fueron acompañando y eso le dio mucha confianza. Pero, sobre todo, siempre respondió cuando el contexto lo exigió. Esa capacidad para reaccionar termina fortaleciendo a cualquier grupo", dice.
Del otro lado, tampoco esconde su optimismo con España. "La veo muy bien. Después del partido contra Cabo Verde aparecieron algunas dudas, pero Luis de la Fuente siempre transmitió mucha tranquilidad. Incluso tomó decisiones fuertes, como dejar a Pedri en el banco, y le salieron bien. Lo mejor que tiene es que consiguió que todos se sintieran importantes. Nadie protesta y todos aceptan el rol que les toca", avisa.
Sin embargo, Díaz prefiere evitar cualquier pronóstico. "Una final siempre es distinta. Podés llegar después de hacer un partidazo, como España contra Francia, y que después nada salga igual. O Argentina puede confiar en su calidad, pero si no defiende bien también puede sufrir. Por eso creo que será un partido muy igualado", advierte.
Después de un mes siguiendo a la Selección, el periodista español volverá a verla una vez más. Esta vez no será desde la curiosidad de quien cubre al campeón del mundo, sino con un sentimiento inevitable. Enfrente estará el equipo de su país y, según admite, difícilmente España pudiera haber encontrado un desafío mayor para intentar conquistar su segunda estrella.