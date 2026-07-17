Copa del Mundo

Argentina volverá a vestir de celeste y blanco: así será la indumentaria para la final del Mundial ante España

La Selección dejará atrás la camiseta alternativa que utilizó frente a Inglaterra y recuperará su tradicional uniforme para disputar la definición del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Argentina lucirá la misma vestimenta que venía usando en el Mundial antes de Inglaterra
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Hace 5 Min

Después de la histórica clasificación a la final del Mundial 2026, la Selección Argentina ya tiene todo definido para enfrentar a España este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Entre las confirmaciones de las últimas horas, una de las más esperadas por los hinchas tiene que ver con la indumentaria: el equipo de Lionel Scaloni volverá a vestir su tradicional camiseta celeste y blanca.

Tras utilizar la casaca alternativa azul en la semifinal frente a Inglaterra, la Albiceleste recuperará su uniforme titular para el partido decisivo. De esta manera, saldrá al campo de juego con camiseta celeste y blanca, pantalón blanco y medias blancas, la combinación que más utilizó a lo largo del torneo.

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La modificación respecto de la vestimenta fue una excepción durante el Mundial. Argentina había estrenado las medias azules en el segundo partido de la fase de grupos frente a Austria y volvió a variar su uniforme con la camiseta suplente tanto ante Jordania, en el cierre de esa instancia, como en la semifinal contra Inglaterra. En el resto del recorrido (frente a Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza) el seleccionado mantuvo su clásica indumentaria titular.

El antecedente de las grandes finales

La elección también guarda relación con algunos de los recuerdos más importantes del ciclo de Scaloni. Emiliano "Dibu" Martínez volverá a vestir completamente de verde, un color que ya utilizó en momentos históricos para el fútbol argentino.

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El arquero fue vestido íntegramente de verde durante buena parte del Mundial de Qatar 2022 y también en las finales de la Copa América 2021, ante Brasil en el estadio Maracaná, y de la Copa América 2024 frente a Colombia. En aquellos encuentros, Argentina conquistó títulos que marcaron una época y consolidaron a una generación que buscará ahora sumar una nueva estrella.

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Además, aunque con un modelo diferente de camiseta, en Qatar 2022 la Selección también disputó con pantalón y medias blancas los cruces frente a Países Bajos, Croacia y la inolvidable final contra Francia.

España también recupera su uniforme principal

Del otro lado estará una España que también dejará atrás la indumentaria alternativa que utilizó en la semifinal, cuando derrotó por 2-0 a Francia.

La Roja volverá a presentarse con su uniforme titular: camiseta roja con mangas azules y detalles amarillos, acompañada por pantalón y medias rojas.

Así, la gran final del Mundial ofrecerá una imagen clásica: Argentina con sus tradicionales colores celeste y blanco frente a una España completamente vestida de rojo, en un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.

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