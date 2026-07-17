Argentina volverá a vestir de celeste y blanco: así será la indumentaria para la final del Mundial ante España

La modificación respecto de la vestimenta fue una excepción durante el Mundial. Argentina había estrenado las medias azules en el segundo partido de la fase de grupos frente a Austria y volvió a variar su uniforme con la camiseta suplente tanto ante Jordania, en el cierre de esa instancia, como en la semifinal contra Inglaterra. En el resto del recorrido (frente a Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza) el seleccionado mantuvo su clásica indumentaria titular.