Diario de viaje: la fórmula secreta de Coca Cola no está en la bóveda

El recorrido continuó jugando con los sentidos hasta llegar a uno de sus puntos más concurridos. El sector en el que se pueden probar bebidas que la compañía comercializa en diferentes lugares del mundo. Pequeños vasos permiten saltar de un país a otro sin salir de Atlanta. Hay sabores conocidos, otros extraños y algunos que, después del primer sorbo, uno agradece que no se vendan demasiado cerca de casa.