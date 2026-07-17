F1 GP de Bélgica: en la última práctica, Colapinto mejoró su rendimiento y se metió entre los mejores siete

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Resumen
El primer día de actividad del Gran Premio de Bélgica tuvo un auspicioso rendimiento del argentino Franco Colapinto: terminó 7° en la segunda práctica tras ubicarse 15° en el entrenamiento inicial.
En una jornada que tuvo al neerlandés Max Verstappen liderando la tanda de la FP1 (1:47.070) y al italiano Andrea Kimi Antonelli al mando de la FP2 (1:45.944), el corredor argentino de Alpine superó a su compañero Pierre Gasly en ambos entrenamientos.
Franco registró 1:49.403 (0.309 más veloz que Gasly) en la FP1 y tuvo un buen nivel en la FP2 con un mejor tiempo de 1:47.147 para ubicarse 7° como el mejor auto del resto. El francés Gasly en esta FP2 tuvo varios problemas: no logró firmar una vuelta rápida porque le quitaron los tiempos tras excederse de los límites de pista y quedó 18° (1:48.955), ya que sobre el final protagonizó un fuerte accidente que obligó a ondear una bandera roja.
¡Colapinto quedó séptimo!
El argentino marcó un vueltón (1:47:147) y quedó por delante de Russell, Leclerc y los Racing Bulls. Pierre Gasly, que se accidentó a 15 minutos del cierre, cerró 18°, pero antes le invalidaron una vuelta que lo dejaba un par de décimas por debajo de su compañero de equipo.
Antonelli, el más rápido
Tiempazo del italiano (1:45:944), que les sacó ventaja a Norris (2°) y Verstappen (3°) en la segunda sesión del Gran Premio de Bélgica.
Salvo Gasly, todos los pilotos están en vuelta de salida
No habrá vueltas rápidas en el cierre de la FP2.
El momento en el que Pierre Gasly se queda sin alerón trasero
El momento en el que Pierre Gasly se queda sin alerón trasero #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/jlgHJHJvG4 https://t.co/uY9K5xu5Se— Speed Sector (@SpeedSectorF1) July 17, 2026
Qué dijo Gasly
“Perdí el auto absolutamente, habrá sido un problema de frenos”, dijo el francés, que se pegó contra una defensa.
Bandera roja
Cuando parecía que la sesión baja en intensidad, el piloto francés siguió de largo y rompió el auto. Con 14 minutos por delante, parece difícil que se reanude la FP2...
A la espra
El argentino redondeó un vueltón para meterse entre los primeros en la FP2.
A 20 minutos del final, Colapinto es 7°
Gasly también había mejorado su tiempo, récord en el tercer sector incluido, pero le sacaron el tiempo por exceder los límites de pista.
Vamos, Franco
Una gran vuelta deposita a Franco Colapinto en el sexto lugar, para quedar a 1,203 de Antonelli en su primera salida con neumáticos blandos, para totalizar 1m47s147 en el giro. Faltan menos de 30 minutos.
Aston Martin sigue muy atrás
Al igual que en la primera práctica y en los grandes premios de esta temporada, los Aston Martin siguen sufriendo y se hunden en la clasificación. Fernando Alonso retomó el auto en lugar de Jak Crawford, el suplente. Tanto el español como Stroll están a más de seis segundos de la punta.
Antonelli baja casi medio segundo el tiempo de los Red Bull
Verstappen y Hadjar mejoraron sus tiempos con este compuesto, pero el italiano sigue arrasando en la F1.
Sigue la actividad
Apenas cinco minutos estuvo suspendida la actividad en la FP2 por la bandera roja.
Boxes
En este momento, Colapinto, que vuelve a boxes como el resto de los autos, se estabiliza en el 10° puesto, en tanto que Gasly figura 13°.
Bandera roja en la FP2: quedó leca en la pista
Un pequeño despiste de Verstappen llevó a la suspensión temporal de la segunda práctica libre.
Buena vuelta de Colapinto, que queda 10°
El argentino, con gomas medias como el resto de la parrilla, ahora está a 1.7 segundos de la punta.
Quejas
Carlos Sainz se queja por radio por el retraso del ritmo de Sergio Checo Pérez (Cadillac): “Es superpeligroso, tiene que dejar pasar a la gente antes”, mencionó el español de Williams, que pasó muy de cerca al mexicano tras una maniobra.
Antonelli lidera en los primeros minutos, con Red Bull metido bien arriba
Hadjar y Verstappen se mantienen a escasas centésimas del líder del campeonato ne el inicio de la FP2.
El arranque de la segunda práctica
Comienza la segunda práctica libre para el Gran Premio de Bélgica, Colapinto querrá mejorar el 15° puesto que obtuvo en la primera sesión. Lo mismo para Gasly, que quedó incluso más retrasado, en el puesto 17°. Mucho público en las tribunas sobre las lomas, en una prueba que no estará el año próximo.
¡Ya se viene la FP2 en el Gran Premio de Bélgica!
¡Nos vemos a las 12!
A las 12 será la FP2 y las acciones pueden seguirse en F1TV, Disney+, Fox Sports y el minuto a minuto en LA GACETA.
Así fue el final
Verstappen se quedó con el mejor tiempo de la primera sesión en Spa, con Hamilton a menos de dos décimas. Colapinto quedó 15°, por delante de Gasly (17°).
FRANCO COLAPINTO FUE 15° EN LA FP1
Alpine quedó lejos de Racing Bulls y Audi, con el piloto argentino a más de 2 segundos de la punta. ¿Y Pierre Gasly? 17°.
Verstappen, el más rápido
El neerlandés marcó un tiempo de 1:47:070, finalizando por delante de Hamilton, Leclerc y Hadjar. Atrás de Red Bull y Ferrari alternaron puestos McLaren y Mercedes.
Últimos minutos de la FP1 en Bélgica.
Verstappen se mantiene arriba
Los 22 pilotos ruedan con gomas rojas (blandas) y Verstappen sigue liderando la clasificación, a cinco minutos del final. El neerlandés califica con 1m47s070 y tiene detrás a los dos Ferrari: Lewis Hamilton (0,145) y Charles Leclerc (0,207).
El mal momento de Aston Martin
Aston Martin es la última escudería. Tanto Lance Stroll como el británico Jak Crawford, que reemplaza al español Fernando Alonso, están a cinco y seis segundos respectivamente de la punta. Sigue el complicado panorama del equipo verde esmeralda en la temporada.
Sube Colapinto y llega al 14° lugar
Ya con gomas blandas, Colapinto asciende al puesto 14°, por delante de Gasly y a 2,333 de Verstappen. Todavía tiene chances de mejorar antes de la finalización de la práctica.
Colapinto, abriendo vuelta con gomas blandas
El piloto argentino giró muchas veces con el compuesto duro, a diferencia de lo realizado por gran parte de los pilotos.
¡Últimos 15 minutos en Spa-Francorchamps!
Verstappen lidera con un tiempo de 1:47:070, por delante de Hamilton, Leclerc y Hadjar. Completan el top 10 Piastri, Antonelli, Russell, Lindblad, Bortoleto y Lawson.
Norris, Hadjar y Stroll, penalizados para la parrilla
Por cambios en elemntos de la unidad de potencia, el británico, el francés y el canadiense sufren penalizaciones de 10 puestos para la carrera del domingo.
Nuevos elementos en unidad de potencia. Penalizan Norris, Hadjar, 10 puestos en parrilla pic.twitter.com/3aLZf1FgTq— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) July 17, 2026
Colapinto, con gomas duras, se mete 12°
Casi todos los pilotos que están arriba marcaron sus tiempos con neumáticos blandos o medios.
Pasada media hora, ahora lidera Verstappen, cerca del 1:47
Los Mercedes ahora se metieron en el top 4, al tiempo que Colapinto figura 16°.
Bortoleto, la sorpresa
La sorpresa de la primera sesión la está dando el brasileño Gabriel Bortoleto, que con su Audi se afirmó en la quinta posición, por delante de los dos Mercedes y los dos McLaren. Está a 1,462 de Hadjar, después de 35 minutos de práctica.
Casi todos a boxes
Ahora la mayoría de los autos se estacionan en boxes, incluido Franco Colapinto. Pero su compañero en Alpine, Pierre Gasly, busca mejorar con gomas duras y aparece apenas un escalón más arriba que el argentino, en la 13° posición y a 2,733 de Hadjar.
Red Bull se mantiene arriba con Hadjar (1°) y Colapinto (2°)
Buen trabajo de Racing Bulls, con sus dos pilotos en el top 7, por detrás de los Ferrari y Bortoleto, la sorpresa en el inicio de la FP1.
Hadjar, por delante de Verstappen en P1
El francés le saca ventaja por la goma blanda al neerlandés. Con un tiempo de 1m47s778 domina la FP1 por apenas 81 milésimas. A tres décimas está la Ferrari de Leclerc. Luego, Hamilton. Y en el quinto lugar sorprende el Audi de Bortoleto.
Antonelli, enojado con un Williams por una situación en pista
"Idiota", dijo por el team radio el líder del campeonato.
Colapinto, en boxes, cambia el morro delantero
Alpine trabaja en el auto del piloto argentino.
Verstappen, nuevo líder en los tiempos
Max Verstappen mejora el tiempo de Hadjar y se acomoda en lo más alto, con un tiempo de (1m48s237) El neerlandés está 7° en el campeonato, con un total de 76 puntos. Su mejor actuación fue en Austria, en donde culminó segundo detrás de George Russell y recogió 18 puntos.
Hadjar, el mejor en el arranque
Isak Hadjar, de Red Bull, marca el primer mejor tiempo (1m48s918), mientras que Colapinto aparece en la 11° posición (+3,820).
Ojo, Gasly
El francés Pierre Gasly, que también salió con gomas duras, evidencia problemas con la dirección de su Alpine y traslada su inquietud por la radio; como si doblar para un lado fuera más suave que girar para el otro.
Arrancó la primera sesión
Los autos salieron a pista y el Alpine de Franco Colapinto prueba con neumáticos duros; se trata de la primera de las tres prácticas en Spa Francorchamps.
Días y horiarios
Viernes 17 de julio
Práctica libre 1: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Bélgica)
Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Bélgica)
Sábado 18 de julio
Práctica libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Bélgica)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Bélgica)
Domingo 19 de julio
Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)
TV: Fox Sports (Argentina
Tabla
Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 179
George Russell - Mercedes: 154
Lewis Hamilton - Ferrari: 147
Charles Leclerc - Ferrari: 108
Lando Norris - McLaren: 97
Oscar Piastri - McLaren: 82
Max Verstappen - Red Bull: 76
Isack Hadjar - Red Bull: 52
Pierre Gasly - Alpine: 42
Liam Lawson - Racing Bulls: 39
Arvid Lindblad - Racing Bulls: 14
Oliver Bearman - Haas: 18
Franco Colapinto - Alpine: 18
Gabriel Bortoleto - Audi: 6
Carlos Sainz - Williams: 6
Alex Albon - Williams: 5
Esteban Ocon - Haas: 3
Fernando Alonso - Aston Martin: 1
Nico Hulkenberg - Audi: 0
Valtteri Bottas - Cadillac: 0
Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
Lance Stroll - Aston Martin: 0
Datos claves del Gran Premio de Bélgica
Longitud del circuito: 7,004 km
Curvas: 19
Vueltas: 44
Distancia de la carrera: 308,052 km
Récord de vuelta: 1m 44.701s – Sergio Pérez (2024)
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto afrontará un nuevo fin de semana con Alpine en el mítico trazado de Spa-Francorchamps. La escudería francesa buscará recuperar su buen rendimiento y sumar una vez más puntos en la Máxima. La jornada será clave con dos entrenamientos libres para encontrar la puesta a punto ideal en el monoplaza.