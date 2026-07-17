F1 GP de Bélgica: en la última práctica, Colapinto mejoró su rendimiento y se metió entre los mejores siete

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Resumen

El primer día de actividad del Gran Premio de Bélgica tuvo un auspicioso rendimiento del argentino Franco Colapinto: terminó 7° en la segunda práctica tras ubicarse 15° en el entrenamiento inicial.

En una jornada que tuvo al neerlandés Max Verstappen liderando la tanda de la FP1 (1:47.070) y al italiano Andrea Kimi Antonelli al mando de la FP2 (1:45.944), el corredor argentino de Alpine superó a su compañero Pierre Gasly en ambos entrenamientos.

Franco registró 1:49.403 (0.309 más veloz que Gasly) en la FP1 y tuvo un buen nivel en la FP2 con un mejor tiempo de 1:47.147 para ubicarse 7° como el mejor auto del resto. El francés Gasly en esta FP2 tuvo varios problemas: no logró firmar una vuelta rápida porque le quitaron los tiempos tras excederse de los límites de pista y quedó 18° (1:48.955), ya que sobre el final protagonizó un fuerte accidente que obligó a ondear una bandera roja.