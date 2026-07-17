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Los radares nunca registraron el helicóptero en el que murió Gaspi, según nuevo informe

La investigación aportó nuevos detalles sobre la colisión aérea que terminó con la vida de seis personas en Río de Janeiro.

En el accidente murieron seis personas: el piloto del otro helicóptero y cuatro pasajeros que viajaban con Gaspi.
En el accidente murieron seis personas: el piloto del otro helicóptero y cuatro pasajeros que viajaban con Gaspi.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un informe reveló que el helicóptero en el que murió el streamer argentino Gaspi el 14 de junio en Río de Janeiro nunca fue detectado por los radares de control aéreo.
  • Ambos helicópteros compartían el mismo plan de vuelo y chocaron a más de 200 metros de altura. Ninguno poseía caja negra, aunque no era una exigencia legal para operar.
  • Mientras avanza la investigación del siniestro, el padre de Gaspi sostiene la teoría de un atentado dirigido al cantante Oliver Tree, quien también viajaba en la aeronave.
Resumen generado con IA

La muerte de seis personas en el accidente aéreo ocurrido el 14 de junio pasado conmocionó a Río de Janeiro. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) compartió un nuevo informe sobre el trágico episodio en el que murió el streamer argentino Gaspi. Gracias a la investigación, se conocieron nuevos detalles sobre las condiciones de vuelo de los dos helicópteros que colisionaron.

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El informe del Cenipa estableció que tanto el helicóptero en el que viajaba Gaspar Prim como el que pilotaba Charles Marsillac tenían asignado el mismo plan de vuelo. Los dos utilizaron los caminos indicados por las Rutas de Vuelo Especiales de Helicópteros de Praia y Grota. En los planes de vuelo, la coincidencia se daba en la zona de Tachas, donde terminó produciéndose el choque a más de 200 metros de altura.

El helicóptero de Gaspi, fuera de radar

El helicóptero en el que viajaba el streamer, con matrícula PP-MAC, partió desde el aeropuerto de Jacarepaguá y se dirigía a Angra dos Reis. El otro vehículo, con matrícula PR-DJJ, en cambio, había partido desde el aeropuerto Santos Dumont y se dirigía hacia Guaratiba. El primero nunca fue detectado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo.

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La investigación también dio a conocer los últimos detalles que registró el helicóptero de Marsillac. Al momento de la colisión, la aeronave se encontraba a 244 metros de altura y viajaba a 200 kilómetros por hora. Su recorrido fue seguido en todo momento por los radares aéreos de la zona, hasta el instante del siniestro.

Helicópteros sin “caja negra”

Tal vez la primera búsqueda que se hace al momento de un accidente aéreo es la que corresponde al dispositivo popularmente conocido como caja negra. Se trata de un equipo que registra los datos de vuelo o los de voz de cabina. Pero de acuerdo al informe, ninguno de los dos vehículos involucrados contaba con esta tecnología.

El Cenipa informó que no existía ninguna reglamentación que obligara a este tipo de vehículos a tener ese tipo de equipamiento, por lo que no se habría tratado de una infracción o un incumplimiento.

Por otra parte, las condiciones meteorológicas pronosticadas para ese momento no indicaban factores adversos o que pudieran complicar el vuelo de alguno de los helicópteros. Desde el aeropuerto de Jacarepaguá se había informado una buena visibilidad y vientos suaves.

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Hipótesis de un atentado en el accidente de Gaspi

Mientras continúa el esclarecimiento de los detalles sobre la muerte de seis personas, Ricardo Héctor Prim, padre del streamer fallecido, sostiene la teoría de que el accidente no fue casual, sino que se trató de un atentado. El hombre indicó que recibió información sobre Oliver Tree, el cantante que viajaba en el helicóptero con su hijo, indicando que había denunciado “públicamente a la élite norteamericana” y renunciado a su disquera “para hablar con más libertad, sin filtros y de forma independiente”.

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