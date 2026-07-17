Los radares nunca registraron el helicóptero en el que murió Gaspi, según nuevo informe

Hipótesis de un atentado en el accidente de Gaspi

Mientras continúa el esclarecimiento de los detalles sobre la muerte de seis personas, Ricardo Héctor Prim, padre del streamer fallecido, sostiene la teoría de que el accidente no fue casual, sino que se trató de un atentado. El hombre indicó que recibió información sobre Oliver Tree, el cantante que viajaba en el helicóptero con su hijo, indicando que había denunciado “públicamente a la élite norteamericana” y renunciado a su disquera “para hablar con más libertad, sin filtros y de forma independiente”.