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Una semana después de la tragedia, los restos de Gaspi regresaron al país

El youtuber argentino fue una de las seis víctimas fatales del choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro. También fueron repatriados el cineasta Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

El reconocido creador de contenido Gaspar Prim Díaz (Gaspi).
El reconocido creador de contenido Gaspar Prim Díaz (Gaspi).
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los restos del youtuber argentino Gaspi fueron repatriados tras fallecer hace una semana en un trágico choque de helicópteros en Río de Janeiro junto a otras cinco personas.
  • El siniestro ocurrió en Brasil e involucró al cineasta Lucas Vignale y al músico Oliver Tree. En Buenos Aires, miles de fanáticos homenajearon a Gaspi con un emotivo acto en el Obelisco.
  • El hecho expone el fuerte impacto de los creadores digitales. Mientras se investiga el accidente, el legado de los artistas continuará mediante homenajes y futuras fundaciones.
Resumen generado con IA

A una semana del trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, los restos del youtuber argentino Gaspi fueron repatriados por su familia. También regresaron a sus países de origen los cuerpos del director de cine Lucas Vignale y del cantante estadounidense Oliver Tree.

Los tres formaban parte de las seis víctimas fatales del choque de helicópteros registrado en la ciudad brasileña. Gaspi y su amigo Lucas Vignale se encontraban de paso en Río de Janeiro y tenían previsto continuar viaje hacia Estados Unidos para asistir al Mundial 2026.

Mientras tanto, la familia de Oliver Tree confirmó a través de las redes sociales que los restos del artista ya fueron trasladados a California.

“Descansa en paz Oliver Tree Nickell, 29 de junio de 1993 - 14 de junio de 2026. Tu legado vivirá para siempre. Gracias a todos los que se pusieron en contacto, mostraron su apoyo y rindieron increíbles homenajes a Oliver. El amor, el apoyo y la positividad constantes están ayudando a la familia, amigos y colaboradores a superar estos momentos tan difíciles”, expresaron sus allegados en la cuenta de Instagram del cantante.

En el mismo mensaje, destacaron que el artista ya descansa en su estado natal y revelaron uno de sus últimos deseos. “Oliver ya está de vuelta en California, donde finalmente puede descansar. Su legado perdurará a través de su fundación que se lanzará próximamente. Esto es algo que Oliver creó antes de su fallecimiento, escrito en su testamento. Nos aseguraremos de que su deseo se cumpla para que más alegría, amor y arte se difundan por el mundo; ese fue su último deseo”, señalaron.

El emotivo homenaje a Gaspi en el Obelisco

La despedida al popular creador de contenidos también tuvo un capítulo cargado de emoción en Buenos Aires. Este sábado, miles de fanáticos se reunieron en el Obelisco para rendirle homenaje.

El lugar elegido no fue casual. En esas cuadras, Gaspi grabó muchos de los videos que lo llevaron a la popularidad y lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales.

Durante el encuentro estuvo presente su madre, Michele, quien compartió unas palabras cargadas de dolor y reflexión. “No busco respuestas en un accidente trágico como el que sucedió. No sé ni cómo fue, ni me importa cómo fue”, expresó en diálogo con TN.

Luego dejó una profunda reflexión sobre la partida de su hijo. “Dicen que cuando uno fallece es porque ya es sabio, así que quiero creer que es porque había aprendido todo lo que tenía que aprender, y había aprendido a volar de alguna forma, y nos mira desde el cielo y nos cuida”, sostuvo.

Pese al duro momento que atraviesa, Michele aseguró que encuentra consuelo en la forma en que su hijo eligió vivir. “Estoy mal, por supuesto, pero muy tranquila. Hizo siempre lo que quiso. No hay nada más lindo que tener un hijo y que esa persona pudiera hacer lo que quiso y lo que amó profundamente”, concluyó.

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