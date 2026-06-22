Una semana después de la tragedia, los restos de Gaspi regresaron al país

En el mismo mensaje, destacaron que el artista ya descansa en su estado natal y revelaron uno de sus últimos deseos. “Oliver ya está de vuelta en California, donde finalmente puede descansar. Su legado perdurará a través de su fundación que se lanzará próximamente. Esto es algo que Oliver creó antes de su fallecimiento, escrito en su testamento. Nos aseguraremos de que su deseo se cumpla para que más alegría, amor y arte se difundan por el mundo; ese fue su último deseo”, señalaron.