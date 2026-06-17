"Regalame un abrazo": el gesto entre El Rubius y Gaspi que emocionó a miles de usuarios
Un video del primer encuentro entre ambos influencers reapareció en las redes luego del trágico accidente aéreo que le costó la vida al creador argentino. La escena conmovió a miles de seguidores y se convirtió en uno de los homenajes más compartidos.
Resumen para apurados
- Tras la muerte del youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros en Río de Janeiro, se viralizó un emotivo video de su primer encuentro con el streamer español El Rubius.
- En la escena de 2023, Gaspi rechaza regalos de El Rubius y le pide solo un abrazo. Tras el accidente, el streamer español expresó en redes su profundo dolor por la pérdida.
- El gesto se convirtió en un símbolo de la humildad de Gaspi, consolidando su legado y generando una ola de conmoción y homenajes en la comunidad del streaming hispanohablante.
La comunidad del streaming y de YouTube continúa atravesando días de profunda conmoción por la muerte de Gaspi, el joven creador de contenido argentino cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz. El influencer falleció en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. La tragedia provocó la muerte de seis personas y generó una enorme repercusión entre colegas, seguidores y referentes del mundo digital.
Mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de despedida y homenajes, un video protagonizado por Gaspi y El Rubius volvió a viralizarse y despertó una fuerte emoción entre los usuarios.
Se trata de un encuentro que tuvo lugar en agosto del año pasado, durante la primera visita del creador argentino a la casa del reconocido streamer español. La secuencia, registrada frente a cámara y compartida en su momento por miles de seguidores, adquirió un significado especial tras la muerte del joven.
Un regalo inesperado y un pedido que hoy conmueve
Durante aquella visita, El Rubius se mostró entusiasmado por recibir a Gaspi y decidió sorprenderlo con un obsequio. “Gaspi, te mereces esto”, le dijo mientras le entregaba un control exclusivo de una reconocida consola de videojuegos.
Sorprendido por el gesto, el argentino respondió con entusiasmo: “¡Qué bien!”.
Lejos de quedarse ahí, el español redobló la apuesta. “Para que empieces a jugar de nuevo, ¿vale?”, le comentó.
Con el humor que lo caracterizaba, Gaspi le confesó que ni siquiera tenía la consola, lo que provocó risas entre ambos.
“Pues te la regalo”, insistió El Rubius.
“No, no, tengo”, respondió rápidamente el argentino.
La conversación continuó entre bromas y comentarios espontáneos hasta que el streamer español lanzó una frase que hoy resuena con fuerza entre sus seguidores.
“Te regalo lo que quieras, rey”, le dijo.
La respuesta de Gaspi sorprendió a todos: “Regálame un abrazo”.
El pedido no tuvo nada que ver con objetos materiales. Ambos se fundieron entonces en un abrazo que quedó registrado en video y que hoy es recordado como una muestra de afecto, humildad y compañerismo.
Un video que cobró otro significado
Tras conocerse la muerte del influencer argentino, la escena volvió a circular masivamente en redes sociales y generó miles de reacciones.
Los comentarios reflejaron el cariño que despertaba Gaspi entre quienes seguían su trabajo y también entre quienes compartieron momentos con él.
“Me destruye, posta”; “El tipo nunca pidió nada. Solo daba”; “Era un tipazo”; “Dios mío, qué injusta es la vida”; “Qué buen regalo. Ni me imagino lo que Rubius daría por un abrazo otra vez”; “Para que el Rubius lo dejara entrar así en su vida, Gaspi debió ser ‘el tipazo’”; y “Ambos demostraron tener un corazón enorme”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.
El dolor de El Rubius
La muerte de Gaspi impactó profundamente a numerosos creadores de contenido que compartieron proyectos, transmisiones y amistades con él.
Entre los primeros en manifestar públicamente su tristeza estuvo El Rubius, quien utilizó su cuenta en X para despedir al joven argentino.
“Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido”, escribió el streamer.
En el mismo mensaje agregó: “Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi”.
Un recuerdo que permanece
Mientras el mundo del streaming intenta asimilar la pérdida y continúan multiplicándose los homenajes, el recuerdo de Gaspi sigue presente en videos, anécdotas y publicaciones que destacan su personalidad.
La historia de aquel encuentro con El Rubius se transformó en uno de los recuerdos más compartidos de los últimos días. Para muchos de sus seguidores, resume a la perfección la esencia del creador argentino: una persona cercana, auténtica y capaz de generar afecto genuino tanto dentro como fuera de las cámaras.
Por eso, aquel simple pedido, “Regalame un abrazo”, terminó convirtiéndose en una de las imágenes más emotivas de su legado y en una postal que hoy adquiere un valor especial para quienes lo admiraban.