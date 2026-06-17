"Regalame un abrazo": el gesto entre El Rubius y Gaspi que emocionó a miles de usuarios

La comunidad del streaming y de YouTube continúa atravesando días de profunda conmoción por la muerte de Gaspi, el joven creador de contenido argentino cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz. El influencer falleció en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. La tragedia provocó la muerte de seis personas y generó una enorme repercusión entre colegas, seguidores y referentes del mundo digital.