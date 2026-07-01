Del "¿Y si sí?" a "El mundo se rinde ante nosotros": la euforia de la prensa mexicana por su Selección en el Mundial

La euforia se apoderó de México. La contundente victoria por 2-0 sobre Ecuador en los 16avos. de final del Mundial 2026 no solo aseguró la clasificación a los octavos de final, sino que encendió una ilusión que hacía mucho tiempo no se vivía en el país. Según medios locales, cerca de un millón de personas salieron a las calles para celebrar el triunfo del equipo dirigido por Javier Aguirre, en una jornada que quedó marcada por los festejos masivos y un clima de optimismo pocas veces visto.
El entusiasmo no quedó únicamente en las calles. Los principales medios mexicanos se sumaron rápidamente al fervor y comenzaron a instalar la idea de que el seleccionado puede aspirar a pelear por el título. Uno de los más contundentes fue Récord, que llevó como título: "El mundo se rinde ante México", reflejando el impacto que tuvo la actuación del Tri.
En las redes sociales también se viralizó una frase que resume el estado de ánimo de los hinchas: "¿Y si sí?". La expresión, que rápidamente trascendió el ámbito digital, fue replicada incluso por distintos medios de comunicación para describir la creciente confianza que despierta el seleccionado.
La Jornada eligió destacar la solidez del equipo con el título: "México: invicto y sin goles en contra avanza a los octavos de final". Por su parte, Excélsior celebró el fin de una larga espera con un mensaje contundente: "¡La rompen! El Tri tumba racha de 40 años", en referencia a que el conjunto de Aguirre logró volver a disputar el quinto partido de una Copa del Mundo.
En El Universal, la clasificación ocupó el lugar principal de la portada digital con una impactante fotografía aérea de los festejos en la Ciudad de México acompañada por el título: "Un millón festeja en las calles". Además, el medio publicó otro mensaje cargado de emoción: "¡Día histórico para México! La Selección Mexicana gana su primer partido de eliminación directa en un Mundial en 40 años y clasifica a Octavos de Final".
El clima de ilusión también quedó reflejado en Milenio. En una columna firmada por Higinio Robles León bajo el título "México sueña; México cree", el periodista resumió el sentimiento popular con una frase que rápidamente comenzó a compartirse entre los aficionados: "La Selección Nacional logra el pase a octavos, canaliza los sentimientos de su pueblo que ha recuperado la fe en poder trascender".
La alegría también alcanzó al plantel. Tras el triunfo frente a Ecuador, Javier Aguirre fue consultado en conferencia de prensa sobre qué le faltaba después de conseguir la clasificación. Fiel a su estilo, el "Vasco" respondió entre risas: "Me falta un whisky con hielo y no tengo en la habitación, se me acabó", una ocurrencia que rápidamente se viralizó.
El optimismo incluso trasciende las fronteras mexicanas. Récord destacó que "la prensa internacional ve al Tri siendo Campeón del Mundo" y recopiló diferentes reacciones que alimentan esa esperanza. Entre ellas aparecen publicaciones del estadístico español Mister Chip, del streamer Ibai Llanos y un elogio del exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, quien aseguró: "México demostró desde el primer minuto quién era el jefe del partido. Este México tuvo la mejor actuación en lo que va del torneo".