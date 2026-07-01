Del "¿Y si sí?" a "El mundo se rinde ante nosotros": la euforia de la prensa mexicana por su Selección en el Mundial

La euforia se apoderó de México. La contundente victoria por 2-0 sobre Ecuador en los 16avos. de final del Mundial 2026 no solo aseguró la clasificación a los octavos de final, sino que encendió una ilusión que hacía mucho tiempo no se vivía en el país. Según medios locales, cerca de un millón de personas salieron a las calles para celebrar el triunfo del equipo dirigido por Javier Aguirre, en una jornada que quedó marcada por los festejos masivos y un clima de optimismo pocas veces visto.