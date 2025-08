Trabajos soñados: estas son las mejores empresas donde todos quieren ser contratados, según la revista Fortune

6. Wegmans Food Markets, Inc. (Retail, Rochester, NY, US): En Wegmans, los empleados se sienten parte de una "familia", donde realmente se preocupan unos por otros, lo cual se refleja en las interacciones diarias con colegas y clientes. El lema "Every Day You Get Our Best" (Cada día recibes lo mejor de nosotros) no es solo un eslogan, sino una realidad. Se mencionan numerosas oportunidades y apoyos para quienes se esfuercen en su carrera.