¿Lali Espósito o María Becerra? Crecen las versiones sobre quién cantará el himno en la final
Lali Espósito, María Becerra y Tini Stoessel quedaron en el centro de las versiones sobre quién cantará el Himno Nacional en la final del Mundial. Qué se sabe hasta el momento y cuál fue el gesto que despertó nuevas especulaciones.
Resumen para apurados
- Tras clasificar la Selección al Mundial 2026, crecen las versiones sobre si Lali Espósito o María Becerra cantarán el Himno Nacional en la final por la expectativa de los hinchas.
- Lali, quien cantó en Qatar 2022, alimentó los rumores con un posteo en redes, mientras que Tini Stoessel quedó descartada y el entorno de María Becerra aún no se pronunció.
- Sin confirmación oficial, la definición del artista para la final del Mundial generará un gran impacto cultural y buscará repetir el éxito de las celebraciones en Qatar 2022.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo desató la celebración de los hinchas, sino también una pregunta que rápidamente comenzó a instalarse en las redes sociales: ¿quién será el artista encargado de interpretar el Himno Nacional antes del partido decisivo?
Mientras los fanáticos especulan sobre el posible elegido, comenzaron a circular distintos nombres y en las últimas horas surgieron versiones que involucran a figuras destacadas de la música argentina.
Lali Espósito, Tini y María Becerra, entre las candidatas para cantar el himno
Uno de los nombres que más fuerza cobró fue el de Lali Espósito, quien interpretó el Himno Nacional en la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia. Su antecedente hizo que muchos hinchas la consideren una "cábala" y pidan su regreso para el encuentro decisivo.
Sin embargo, durante el programa SQP (América), Yanina Latorre aseguró que Tini Stoessel no sería la encargada de cantar el himno. Según comentó, desconoce si la artista rechazó la propuesta o si nunca fue convocada, aunque consideró que su vínculo con Rodrigo De Paul haría compleja esa posibilidad.
En el mismo programa, el periodista Nicolás Peralta reveló que otro de los nombres que aparece en escena es el de María Becerra. De acuerdo con su información, la cantante se encuentra actualmente en España cumpliendo con una serie de recitales y, por el momento, su entorno no confirmó ni descartó una eventual participación en la final.
El mensaje de Lali que alimentó las especulaciones
Mientras continúan las versiones, los seguidores de Lali Espósito impulsaron una campaña en redes sociales para que vuelva a interpretar el Himno Nacional en una final del Mundial.
En medio de esos pedidos, la cantante no confirmó ninguna información, aunque respondió a una de las publicaciones con un breve mensaje: "LPM". Ese comentario fue suficiente para que muchos usuarios interpretaran el gesto como una señal y las especulaciones crecieran aún más.
Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre quién será el artista elegido para cantar el Himno Nacional antes de la final del Mundial, por lo que la expectativa continúa entre los hinchas argentinos.