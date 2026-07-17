DeportesFútbol

¿Lali Espósito o María Becerra? Crecen las versiones sobre quién cantará el himno en la final

Lali Espósito, María Becerra y Tini Stoessel quedaron en el centro de las versiones sobre quién cantará el Himno Nacional en la final del Mundial. Qué se sabe hasta el momento y cuál fue el gesto que despertó nuevas especulaciones.

El himno argentino en la final del Mundial: los nombres que están en carrera
El himno argentino en la final del Mundial: los nombres que están en carrera
Por Mercedes Mosca Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Tras clasificar la Selección al Mundial 2026, crecen las versiones sobre si Lali Espósito o María Becerra cantarán el Himno Nacional en la final por la expectativa de los hinchas.
  • Lali, quien cantó en Qatar 2022, alimentó los rumores con un posteo en redes, mientras que Tini Stoessel quedó descartada y el entorno de María Becerra aún no se pronunció.
  • Sin confirmación oficial, la definición del artista para la final del Mundial generará un gran impacto cultural y buscará repetir el éxito de las celebraciones en Qatar 2022.
Resumen generado con IA

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo desató la celebración de los hinchas, sino también una pregunta que rápidamente comenzó a instalarse en las redes sociales: ¿quién será el artista encargado de interpretar el Himno Nacional antes del partido decisivo?

Antonela Roccuzzo rompió en llanto tras el gol de Enzo Fernández y emocionó a los hinchas

Antonela Roccuzzo rompió en llanto tras el gol de Enzo Fernández y emocionó a los hinchas

Mientras los fanáticos especulan sobre el posible elegido, comenzaron a circular distintos nombres y en las últimas horas surgieron versiones que involucran a figuras destacadas de la música argentina.

Lali Espósito, Tini y María Becerra, entre las candidatas para cantar el himno

Uno de los nombres que más fuerza cobró fue el de Lali Espósito, quien interpretó el Himno Nacional en la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia. Su antecedente hizo que muchos hinchas la consideren una "cábala" y pidan su regreso para el encuentro decisivo.

Sin embargo, durante el programa SQP (América), Yanina Latorre aseguró que Tini Stoessel no sería la encargada de cantar el himno. Según comentó, desconoce si la artista rechazó la propuesta o si nunca fue convocada, aunque consideró que su vínculo con Rodrigo De Paul haría compleja esa posibilidad.

En el mismo programa, el periodista Nicolás Peralta reveló que otro de los nombres que aparece en escena es el de María Becerra. De acuerdo con su información, la cantante se encuentra actualmente en España cumpliendo con una serie de recitales y, por el momento, su entorno no confirmó ni descartó una eventual participación en la final.

El mensaje de Lali que alimentó las especulaciones

Mientras continúan las versiones, los seguidores de Lali Espósito impulsaron una campaña en redes sociales para que vuelva a interpretar el Himno Nacional en una final del Mundial.

En medio de esos pedidos, la cantante no confirmó ninguna información, aunque respondió a una de las publicaciones con un breve mensaje: "LPM". Ese comentario fue suficiente para que muchos usuarios interpretaran el gesto como una señal y las especulaciones crecieran aún más.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre quién será el artista elegido para cantar el Himno Nacional antes de la final del Mundial, por lo que la expectativa continúa entre los hinchas argentinos.

Temas Selección Argentina de fútbolLali EspósitoTini StoesselMaría BecerraSorteo Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La piel de gallina: así cantaron los jugadores el himno nacional

La piel de gallina: así cantaron los jugadores el himno nacional

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: Vamos a cantarlo fuerte

El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: "Vamos a cantarlo fuerte"

Lo más popular
Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia
1

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar
2

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar

El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos
3

El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos

Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero
4

Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero

Jaldo y Chahla, de licencia: Acevedo está a cargo del Poder Ejecutivo y Juri, de la Capital
5

Jaldo y Chahla, de licencia: Acevedo está a cargo del Poder Ejecutivo y Juri, de la Capital

Ranking notas premium
Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones
1

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa
2

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia
3

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz
4

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz

La Corte revisó la condena a Yapura Astorga, modificó la calificación de los delitos y ordenó dictar una nueva sentencia
5

La Corte revisó la condena a Yapura Astorga, modificó la calificación de los delitos y ordenó dictar una nueva sentencia

Más Noticias
Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero

Presunta estafa por más de $740 millones: el caso genera tensión en el sector azucarero

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar

Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar

El Boca del Vasco arrancó con sonrisa la Copa Argentina: los pibes destrabaron la noche en Rosario

El Boca del "Vasco" arrancó con sonrisa la Copa Argentina: los pibes destrabaron la noche en Rosario

Revés para el Gobierno nacional: la Ley de Tierras no tuvo apoyo en el Senado

Revés para el Gobierno nacional: la Ley de Tierras no tuvo apoyo en el Senado

Jaldo y Chahla, de licencia: Acevedo está a cargo del Poder Ejecutivo y Juri, de la Capital

Jaldo y Chahla, de licencia: Acevedo está a cargo del Poder Ejecutivo y Juri, de la Capital

UNT: cómo se conformó la Asamblea que deberá elegir al próximo rector

UNT: cómo se conformó la Asamblea que deberá elegir al próximo rector

El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos

El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

Comentarios