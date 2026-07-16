Mundial 2026

Antonela Roccuzzo rompió en llanto tras el gol de Enzo Fernández y emocionó a los hinchas

Antonela Roccuzzo vivió con intensidad la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Su reacción al gol de Enzo Fernández emocionó a los hinchas y, tras el partido, compartió un video de festejo y un mensaje dedicado a Lionel Messi.

Las lágrimas de Antonela Roccuzzo tras el gol de Enzo Fernández emocionaron a los argentinos
Las lágrimas de Antonela Roccuzzo tras el gol de Enzo Fernández emocionaron a los argentinos
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Antonela Roccuzzo lloró de emoción tras el gol de Enzo Fernández ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, clave para la clasificación de Argentina a la final.
  • El gol de Fernández empató el tenso partido 1-1. Tras el triunfo, Roccuzzo viralizó festejos en sus redes sociales y dedicó un romántico mensaje de apoyo a su esposo, Lionel Messi.
  • La reacción de Roccuzzo quedó como una postal histórica del torneo. Ahora, la Selección Argentina se prepara para disputar la final de la Copa del Mundo 2026 contra España.
Resumen generado con IA

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó imágenes inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha. Una de las más comentadas fue la reacción de Antonela Roccuzzo, quien rompió en llanto tras el gol de Enzo Fernández que le devolvió la esperanza al equipo de Lionel Scaloni frente a Inglaterra.

La emoción de la esposa de Lionel Messi fue captada por la transmisión oficial y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de usuarios aseguraron que representó el sentimiento de millones de argentinos que siguieron una semifinal cargada de tensión.

Antonela Roccuzzo no pudo contener las lágrimas durante el partido entre Argentina e Inglaterra Antonela Roccuzzo no pudo contener las lágrimas durante el partido entre Argentina e Inglaterra

El llanto de Antonela Roccuzzo tras el gol de Enzo Fernández

Cuando el partido ingresaba en sus minutos decisivos, Enzo Fernández marcó el empate 1-1 y cambió por completo el desarrollo del encuentro.

En ese instante, las cámaras enfocaron a Anto Roccuzzo, que seguía el partido desde la tribuna junto a su familia. Al ver la pelota entrar en el arco inglés, no pudo contener las lágrimas y celebró el gol con un abrazo a quienes la acompañaban. La escena rápidamente recorrió las redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche.

El abrazo de Antonela Roccuzzo con su papá tras el gol de Enzo Fernández El abrazo de Antonela Roccuzzo con su papá tras el gol de Enzo Fernández

El video que compartió tras la clasificación de Argentina

Después del triunfo, Antonela también expresó su alegría a través de sus redes sociales. En TikTok publicó un video en el que aparece bailando y cantando "La Cumbia de los Trapos", de Yerba Brava. Vestida con un buzo blanco con una estampa de Argentina y las tres estrellas, celebró el pase a la final en un clip que rápidamente sumó millones de reproducciones.

Además, mantuvo una de sus habituales cábalas y compartió en Instagram las fotos que se tomó junto a sus hijos durante el partido. Junto a las imágenes escribió: "¡Gracias, Dios! ¡Vamos, Argentina! ¡A la final!"

El romántico mensaje para Lionel Messi

La rosarina también le dedicó unas palabras a Lionel Messi tras la victoria frente a Inglaterra. En una historia de Instagram publicó una imagen del capitán de la Selección Argentina y escribió: "¡Qué orgullo más grande! ¡Te amo!".

Ahora, con la clasificación asegurada, la Albiceleste ya tiene la mirada puesta en la final del Mundial 2026, donde buscará el título frente a España, mientras la emoción de Antonela Roccuzzo quedó como una de las postales más representativas de una noche histórica para el fútbol argentino.

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