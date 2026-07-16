Antonela Roccuzzo rompió en llanto tras el gol de Enzo Fernández y emocionó a los hinchas

En ese instante, las cámaras enfocaron a Anto Roccuzzo, que seguía el partido desde la tribuna junto a su familia. Al ver la pelota entrar en el arco inglés, no pudo contener las lágrimas y celebró el gol con un abrazo a quienes la acompañaban. La escena rápidamente recorrió las redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche.