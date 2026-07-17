Tucumán bajo alerta amarilla por ráfagas de viento Zonda: ¡la mínima fue de 24°!
Resumen para apurados
- Tucumán está bajo alerta amarilla este viernes por ráfagas de viento Zonda que elevaron la temperatura mínima a 24°C y prevén una máxima de 30°C.
- El fenómeno responde a la corriente de 'El Niño', que genera baja presión y ráfagas de hasta 70 km/h, afectando también a Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja.
- Se prevé un invierno con temperaturas más cálidas y menos días de frío extremo, aunque se advierte tomar precauciones en la zona de los Valles Calchaquíes.
En las últimas horas Tucumán y buena parte de la región se encuentran bajo alerta amarilla, debido al ingreso del viento Zonda, que promete fuerte ráfagas y el incremento de la temperatura. La mínima fue de 24 °C y se espera que la máxima alcance los 30 °C, para cerrar la semana más cálida del invierno.
Este fenómeno había sido anticipado en LG Play por el observador meteorológico, Cristofer Brito, al adelantar que el cambio de las condiciones climáticas se debería a "una circulación atmosférica que, de a poco, comienza a ser típica del fenómeno de ‘El Niño’, durante esta época del año y que también se puede repetir durante la primavera”.
“Cuando tenemos un fenómeno de ‘El Niño’, que se genera justamente en la época de invierno, la atmósfera comienza de a poco a adecuarse a este calentamiento en el océano Pacífico y cambian los sistemas de alta y de baja presión. En nuestra región nos afecta con cinturones de baja presión, impactando contra la región chilena y pasando hacia el lado argentino, aportando mucha humedad del Pacífico hacia Chile”, especificó Brito.
El especialista vaticinó para esta parte del país “el ingreso de aire cálido del sector norte, que provocará un aumento de las temperaturas y, a su vez, en el oeste de Tucumán, de Catamarca, de Salta, de Jujuy y de La Rioja comienzan a darse episodios de viento sonda, que se va a sentir mucho el jueves, el viernes y el sábado de esta semana”. Es por eso que, desde la tarde de ayer, los fuertes vientos tomaron desprevenidos a muchos tucumanos.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?
De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla por viento Zonda y no se descartan vientos de alrededor de los 40 km/h, con picos que podrían alcanzar los 80 km/h.
La mañana comenzó con algo de nubosidad y una mínima de 23.3 °C, mientras que por la tarde el cielo podría despejarse parcialmente y la máxima trepar hasta los 30 °C, aunque debido al invierno serán más agradables que en el verano.
¿Qué es el fenómeno de “El Niño”?
"El océano Pacífico, en la parte del Ecuador, se va calentando muy rápidamente. La atmósfera se está acoplando a ese calentamiento y está respondiendo de esta manera: dejando de lado, en el norte del país, las temperaturas bajas que teníamos hasta hace una semana y haciendo un cambio de circulación atmosférica bastante significativo. Al tener más interacción entre el aire frío del sur y el aire caliente del norte, que viene con humedad y genera más precipitaciones, se esperan lluvias sobre el este del país, el sur de Brasil y de Uruguay. Esas son las zonas que más precipitaciones van a comenzar a tener durante los próximos meses y eso va a responder al evento de ‘El Niño’”, especificó Brito.
Brito que advirtió que “durante el domingo podríamos tener algunas precipitaciones y un ligero descenso de la temperatura, que se va a percibir, más que nada, en las temperaturas máximas, porque a las mínimas les va a costar bastante: en los próximos 5 a 7 días no bajará de los 8 °C. Van a ser mínimas un poco altas para la época del año y máximas que van a estar recién hacia el sábado y más que nada domingo y lunes ubicándose en valores entre los 17 °C y 19 °C”.
¿Cómo seguirá el invierno en Tucumán?
Al ser consultado si nuestra provincia volverá a padecer temperaturas bajas, Brito comentó que esos días gélidos “ya no se van a repetir. Sí podemos tener algún ingreso aire polar. El invierno todavía no terminó. Este pasaje sucesivo del sistema de baja presión sobre la región patagónica puede dar lugar a que algún pulso de aire frío se escape hacia el norte y nos haga buscar las camperas de repente, pero máximo dos o tres días. Luego vuelven a subir las temperaturas”.
Cuidado con el viento Zonda en los Valles Calchaquíes
El observador meteorológico adelantó que los cambios climáticos de este fin de semana "suceden porque 'El Niño' ya estaba presente cuando comenzó junio y era cuestión de tiempo para que la atmósfera comience a acoplarse ese calentamiento del Pacífico, en la zona del Ecuador. Estas temperaturas que van en aumento, con estos cambios tan bruscos, con este viento Zonda que hay pronosticado para el final de la semana en la zona de los valles. La gente de Colalado del Valle y Amaicha del Valle deberá tomar precauciones porque pueden tener mucho viento el viernes y el sábado".