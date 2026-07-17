Tucumán bajo alerta amarilla por ráfagas de viento Zonda: ¡la mínima fue de 24°!

¿Qué es el fenómeno de “El Niño”?

"El océano Pacífico, en la parte del Ecuador, se va calentando muy rápidamente. La atmósfera se está acoplando a ese calentamiento y está respondiendo de esta manera: dejando de lado, en el norte del país, las temperaturas bajas que teníamos hasta hace una semana y haciendo un cambio de circulación atmosférica bastante significativo. Al tener más interacción entre el aire frío del sur y el aire caliente del norte, que viene con humedad y genera más precipitaciones, se esperan lluvias sobre el este del país, el sur de Brasil y de Uruguay. Esas son las zonas que más precipitaciones van a comenzar a tener durante los próximos meses y eso va a responder al evento de ‘El Niño’”, especificó Brito.