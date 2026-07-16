Sueldos del Personal Civil de las Fuerzas Armadas: cuál es la nueva escala salarial oficial que rige desde julio de 2026

El Gobierno nacional actualizó las escalas salariales del Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad comprendido en el Decreto N.º 2539/15, luego del acuerdo alcanzado en la Comisión Paritaria Nacional. Los nuevos valores rigen desde el 1° de julio de 2026 y alcanzan también al personal docente civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como a los trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).