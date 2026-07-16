Sueldos del Personal Civil de las Fuerzas Armadas: cuál es la nueva escala salarial oficial que rige desde julio de 2026

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional actualizó las escalas salariales del Personal Civil de las Fuerzas Armadas de Argentina desde julio de 2026, tras un acuerdo en la paritaria nacional.
- La medida, bajo el Decreto 2539/15, fija la Unidad Retributiva en $375,73 y suma un bono de $50.000 en agosto. El ajuste rige para personal administrativo, técnico y docente.
- Esta medida fija los haberes del sector en el corto plazo, mientras que las paritarias continuarán abiertas para revisar el impacto de la inflación en los salarios futuros.
El Gobierno nacional actualizó las escalas salariales del Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad comprendido en el Decreto N.º 2539/15, luego del acuerdo alcanzado en la Comisión Paritaria Nacional. Los nuevos valores rigen desde el 1° de julio de 2026 y alcanzan también al personal docente civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como a los trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).
La actualización fija un nuevo valor para la Unidad Retributiva (U.R.), que pasa a $375,73, aunque los montos quedarán formalmente vigentes una vez publicado el decreto homologatorio correspondiente.
Bono extraordinario de $50.000
Además de la actualización salarial, el acuerdo establece el pago de una suma fija remunerativa y no bonificable de $50.000, que se abonará por única vez con los haberes de agosto de 2026.
Escala salarial del Personal Civil de las Fuerzas Armadas
Las remuneraciones varían de acuerdo con el nivel y el grado de cada trabajador.
Nivel I
El nivel más alto del escalafón comienza con un salario básico de $1.206.423,37 para el Grado 0 y alcanza $2.330.912,56 en el Grado 15.
Nivel II
La escala parte de $1.014.222,63 (Grado 0) y llega hasta $1.957.614,31 (Grado 15).
Nivel III
Los trabajadores comprendidos en este nivel perciben un salario inicial de $851.885,75, mientras que el Grado 15 alcanza $1.645.192,39.
Nivel IV
La remuneración básica comienza en $716.349,77 para el Grado 0 y asciende hasta $1.383.692,18 en el Grado 15.
Nivel V
En este escalafón, el salario inicial es de $622.546,62, mientras que el máximo previsto alcanza $1.203.360,41.
Nivel VI
Los haberes parten de $531.806,43 para el Grado 0 y llegan a $1.025.708,73 para el Grado 15.
Nivel VII
La categoría tiene un sueldo básico inicial de $461.741,22, que asciende hasta $870.646,38 en el último grado.
Nivel VIII
El nivel inicial del escalafón registra un salario de $402.396,37, mientras que el Grado 15 alcanza los $760.379,82.
Cómo se determinan los salarios
La escala salarial contempla ocho niveles y 16 grados de antigüedad dentro de cada uno de ellos. A medida que el trabajador avanza en su carrera administrativa, el salario básico aumenta conforme a los valores fijados en la negociación paritaria.
Las nuevas escalas corresponden al personal civil que presta servicios en organismos dependientes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluyendo áreas administrativas, técnicas, operativas y docentes alcanzadas por el régimen establecido en el Decreto N.º 2539/15.
Con esta actualización, el Gobierno definió los haberes que regirán durante julio de 2026, mientras las negociaciones paritarias continúan para revisar la evolución salarial en los próximos meses.