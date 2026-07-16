Paritarias: cuánto gana un trabajador bancario, tras el nuevo aumento

Resumen para apurados
- En Argentina, la Asociación Bancaria y las cámaras del sector acordaron para junio de 2026 un aumento del 1,9%, elevando el salario inicial a $2.412.128,22 ante la inflación.
- El incremento acumula un 16,8% de suba en el primer semestre mediante un esquema de actualización por inflación. También se ajustó el bono del Día del Bancario a $2.150.328,87.
- Las partes mantendrán la actualización automática en julio y agosto, y se reunirán en septiembre para definir el tramo final del año, mientras el gremio reclama por despidos.
Los trabajadores bancarios recibieron un nuevo aumento salarial correspondiente a junio de 2026, luego del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales. Con la actualización del 1,9%, el salario inicial de la actividad pasó a $2.412.128,22, mientras que el ingreso total, incluyendo la participación en las ganancias (ROE), se elevó a $2.481.855,32, muy cerca de los $2,5 millones.
El incremento forma parte del esquema de actualización por inflación que mantiene el gremio y acumula una mejora del 16,8% durante el primer semestre de 2026, tomando como base los salarios de diciembre de 2025.
Cómo quedó el salario de los bancarios
Tras la actualización de junio, la escala salarial para la categoría inicial quedó conformada de la siguiente manera:
Salario básico inicial: $2.412.128,22.
Participación en las ganancias (ROE): $69.727,10.
Ingreso inicial total: $2.481.855,32.
A estos montos pueden sumarse otros adicionales previstos en el convenio colectivo, como antigüedad, presentismo, título, arqueo de caja y otros conceptos según la función que desempeñe cada trabajador.
La Bancaria destacó que los salarios acompañan la inflación
El acuerdo salarial fue firmado entre la Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, y las cámaras empresariales del sector financiero.
Según explicó el sindicato, el mecanismo de actualización permitió que los salarios mantuvieran su poder adquisitivo frente al avance de la inflación durante la primera mitad del año.
"Una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y las trabajadoras bancarias continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", expresó Palazzo.
Bono por el Día del Bancario: de cuánto será
El entendimiento también actualizó el monto mínimo del tradicional bono por el Día del Bancario, que quedó establecido en $2.150.328,87 para la categoría inicial.
No obstante, esa cifra volverá a ajustarse con las próximas revisiones salariales antes de su pago, previsto para noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario. Se trata de un beneficio que se liquida por fuera del salario mensual y cuyo valor definitivo dependerá de las actualizaciones que se acuerden en los próximos meses.
La paritaria continuará en septiembre
La Asociación Bancaria y las cámaras empresariales resolvieron mantener durante julio y agosto el mecanismo de actualización automática de los salarios y volverán a reunirse en la segunda quincena de septiembre para revisar las escalas y negociar los incrementos correspondientes al último tramo de 2026.
El acuerdo alcanza a las entidades representadas por ABAPPRA, ADEBA y ABA, además de bancos públicos y privados comprendidos en el convenio colectivo.
En paralelo a la negociación salarial, el gremio mantiene reclamos por el cierre de sucursales y los despidos registrados en distintas entidades financieras, al tiempo que anunció la incorporación de 92 trabajadores del Banco Columbia al convenio bancario tras la adquisición parcial de activos y pasivos de Compañía Financiera Argentina (Efectivo Sí).