Saldo positivo: las inferiores de Atlético Tucumán pisaron fuerte en el clásico ante Central Córdoba

En el Predio de Central Córdoba, las categorías mayores tuvieron una destacada actuación. La Cuarta División goleó 4 a 1 con una jornada brillante de Ramiro Pereyra, autor de tres goles, mientras que Gastón Nazar marcó el restante. Con este resultado, la categoría alcanzó los 32 puntos y se ubica en el noveno puesto de la tabla, a nueve unidades del líder Lanús, que suma 41.