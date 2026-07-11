Saldo positivo: las inferiores de Atlético Tucumán pisaron fuerte en el clásico ante Central Córdoba
El "Decano" cosechó cuatro triunfos, un empate y apenas una derrota en la fecha 18 del Torneo de Juveniles de la Liga Profesional. Las categorías mayores brillaron en Santiago del Estero y ratificaron el gran presente de las inferiores del club.
Resumen para apurados
- Las juveniles de Atlético Tucumán lograron cuatro triunfos, un empate y una derrota ante Central Córdoba por la fecha 18 del torneo de la Liga Profesional en Santiago y Tucumán.
- Las categorías mayores brillaron de visitante con goleadas de la Cuarta (4-1) y Quinta (3-1), mientras que las menores jugaron de local sumando una victoria y un empate.
- Tras un breve receso por el torneo nacional, el Decano buscará mantener su buen presente en la fecha 19 cuando enfrente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza el próximo sábado.
Las divisiones juveniles de Atlético Tucumán completaron la Fecha 18 del Torneo de Juveniles de la Liga Profesional con un balance positivo frente a Central Córdoba. En una nueva jornada clásica, el "Decano" consiguió cuatro victorias, un empate y una derrota entre sus seis categorías, demostrando un buen rendimiento general en la competencia.
En el Predio de Central Córdoba, las categorías mayores tuvieron una destacada actuación. La Cuarta División goleó 4 a 1 con una jornada brillante de Ramiro Pereyra, autor de tres goles, mientras que Gastón Nazar marcó el restante. Con este resultado, la categoría alcanzó los 32 puntos y se ubica en el noveno puesto de la tabla, a nueve unidades del líder Lanús, que suma 41.
La Quinta División también consiguió un triunfo importante al imponerse por 3 a 1. Los goles fueron convertidos por Mariano Tarifa, Joaquín Puentes Fernández y Francisco Gómez. La categoría acumula 30 puntos y se posiciona en el undécimo puesto, mientras que Rosario Central lidera con 50 unidades.
La Sexta completó la jornada en Santiago del Estero con una victoria por 1 a 0 gracias al gol de Mario Lescano. La categoría suma 16 puntos y ocupa el puesto 29.
En el estadio Ángel Pascual Sáez se jugaron los encuentros de las categorías menores. La Séptima no pudo sumar al caer 1 a 0 frente a Central Córdoba y se ubica en el puesto 21 con 23 puntos.
La Octava festejó un triunfo por 1 a 0 con gol de Santino Ruiz y marcha en la posición 31 con 14 unidades. Por su parte, la Novena igualó 1 a 1 con el tanto de Bautista Pérez Rosales, alcanzando los 22 puntos y ubicándose en el puesto 21.
Tras el clásico ante Central Córdoba, el torneo entrará en un breve receso y Atlético Tucumán tendrá su próximo desafío el sábado 1 de agosto, cuando se dispute la Fecha 19. En esa jornada, las categorías mayores del "Decano" recibirán a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, mientras que las divisiones menores viajarán a la provincia cuyana para enfrentar al conjunto mendocino.
Las inferiores de Atlético continúan así con su calendario competitivo, buscando seguir sumando puntos y fortaleciendo el crecimiento de sus jóvenes futbolistas en el ámbito nacional.