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Arrancan los octavos del Apertura de la Liga Tucumana

La etapa decisiva comenzará este viernes y no habrá ventaja deportiva.

CLAVE. Ñuñorco jugará este viernes con Atlético Concepción en Lules, por los octavos de final del Torneo Apertura
CLAVE. Ñuñorco jugará este viernes con Atlético Concepción en Lules, por los octavos de final del Torneo Apertura Foto: Prensa Ñuñorco
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Liga Tucumana inicia este viernes los octavos del Torneo Apertura en Tucumán, donde 16 equipos disputan la eliminación directa para seguir en la pelea por el campeonato.
  • Esta etapa decisiva elimina la ventaja deportiva, por lo que los empates se definirán por penales. La fase regular clasificó a los mejores, destacando equipos como Graneros.
  • El inicio de los playoffs aumenta la competitividad y define a los ocho mejores del torneo, marcando el camino hacia la consagración del nuevo campeón del fútbol tucumano.
Resumen generado con IA

La etapa decisiva del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol comenzará este viernes con tres partidos correspondientes a los octavos de final. La competencia entra en su instancia de eliminación directa y, a diferencia de la fase clasificatoria, ya no habrá ventaja deportiva: en caso de empate al término de los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

La acción comenzará a las 16 con dos encuentros. En la cancha de Almirante Brown, Ñuñorco se medirá con Atlético Concepción, en uno de los cruces más atractivos de la jornada. El “Tigre” de Monteros llega con el antecedente de haber goleado 5-1 a Juventud Unida en la última fecha de la fase clasificatoria, mientras que los “Leones” lograron su pasaje a octavos tras igualar sin goles con San Juan y avanzar por ventaja deportiva.

En el mismo horario, pero en el estadio de Jorge Newbery, Social y Deportivo Graneros se enfrentará con Deportivo Marapa. El conjunto de Graneros fue uno de los grandes protagonistas de la fase regular y terminó en lo más alto de la tabla, por lo que parte como uno de los principales candidatos al título. Del otro lado estará Marapa, que buscará dar el golpe, como ya lo hizo en los playoffs obligatorios al vencer 1-0 a Central Norte.

Por la noche, desde las 21, Concepción FC y San Martín protagonizarán otro de los cruces destacados. El partido se disputará en la cancha de Deportivo Aguilares y pondrá frente a frente a dos equipos que intentarán dar un paso más en la pelea por el campeonato. Los “Santos” avanzaron por ventaja deportiva tras igualar 1-1 con Garmendia FC. Los “Cuervos”, por su parte, fueron el mejor segundo de la fase regular.

La actividad continuará el sábado con otros cuatro encuentros, todos programados para las 16. En la cancha de Concepción FC, Almirante Brown se medirá con Jorge Newbery, en un duelo entre dos equipos que también lograron superar la fase clasificatoria y que ahora buscarán instalarse entre los ocho mejores del certamen.

Además, en la cancha de Sportivo Guzmán, Ateneo Parroquial Alderetes enfrentará a San Fernando, mientras que Experimental jugará contra Deportivo Aguilares en el estadio de Ñuñorco. Por otro lado, Sportivo Guzmán y Talleres se enfrentarán en la cancha de Unión Aconquija.

El último partido de los octavos de final se disputará el lunes. En Ateneo Parroquial Alderetes, Unión del Norte recibirá a Atlético, en otro cruce que promete ser atractivo por el nivel mostrado por ambos equipos durante la primera parte del torneo.

Con el inicio de los playoffs, cada partido tendrá un valor especial. Ya no habrá ventaja deportiva ni posibilidad de especular con la tabla: el equipo que gane continuará en carrera y, si la igualdad persiste después de los 90 minutos, todo se resolverá desde los doce pasos. El Apertura “Martín Macheta Robles” comienza así a transitar su etapa más apasionante, con 16 equipos en busca de un lugar entre los ocho mejores y con el objetivo de seguir avanzando hacia el título.

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