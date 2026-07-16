Arrancan los octavos del Apertura de la Liga Tucumana

En el mismo horario, pero en el estadio de Jorge Newbery, Social y Deportivo Graneros se enfrentará con Deportivo Marapa. El conjunto de Graneros fue uno de los grandes protagonistas de la fase regular y terminó en lo más alto de la tabla, por lo que parte como uno de los principales candidatos al título. Del otro lado estará Marapa, que buscará dar el golpe, como ya lo hizo en los playoffs obligatorios al vencer 1-0 a Central Norte.