La reacción en Inglaterra: "La Copa del Mundo puede no ser nuestra, pero las Islas Malvinas sin duda lo son"

El gobierno del Reino Unido reaccionó este jueves al festejo de la selección argentina, tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, y reafirmó su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Desde Downing Street, un portavoz del primer ministro, Keir Starmer, sostuvo que la posición británica "no ha cambiado" y reclamó que la FIFA intervenga por la exhibición de una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".