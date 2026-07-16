Alarma en España: Lamine Yamal entrenó diferenciado y con un vendaje a tres días de la final contra Argentina
La gran joya de la "Roja" y el lateral Pedro Porro no formaron parte de la práctica formal de este jueves en Nueva Jersey. El extremo del Barcelona arrastra una sobrecarga en el muslo izquierdo, mientras que el defensor del Tottenham acusa el desgaste de las semis. ¿Llegan al duelo decisivo ante la "Scaloneta"?
Resumen para apurados
- Lamine Yamal entrenó diferenciado por una sobrecarga en Nueva Jersey este jueves, encendiendo las alarmas en España a tres días de la final del Mundial contra Argentina.
- Tras el desgaste en la semifinal ante Francia, el extremo de 19 años realizó kinesiología y vendaje compresivo. Pedro Porro también entrenó preservado por fatiga muscular.
- Aunque el cuerpo médico confía en que ambos jugarán el domingo, su evolución física mantiene en vilo al país para el duelo decisivo contra los campeones defensores.
La ilusión en España por haber llegado a la final del Mundial 2026 es inmensa. El plantel dirigido por Luis de la Fuente sueña despierto con emular la mística de aquella generación dorada que conquistó Sudáfrica 2010, pero la preparación de cara al domingo sumó un fuerte dolor de cabeza. En el campamento montado en Nueva Jersey, las alarmas se encendieron por completo este jueves por la tarde al confirmarse que Lamine Yamal, la máxima figura del seleccionado ibérico, entrenó de manera diferenciada y luciendo un visible vendaje en su pierna izquierda.
El talentoso extremo zurdo del Barcelona, que acaba de cumplir 19 años en plena competencia, fue uno de los artífices del 2-0 ante Francia. Aunque no pudo festejar un grito propio debido a que el VAR le anuló de forma milimétrica lo que hubiese sido el tercero, el juvenil forzó el penal para el primer gol de Mikel Oyarzabal. Sin embargo, ese tremendo despliegue le pasó factura: Yamal finalizó el encuentro con una molesta sobrecarga en el muslo de su pierna izquierda.
Kinesiología, colchoneta y kinesiología al costado del campo
A pesar de que el cuerpo médico de la "Roja" intentó transmitir tranquilidad puertas adentro, la imagen de la joya catalana durante la jornada de este jueves encendió la preocupación de los hinchas españoles de cara al choque del domingo frente al equipo de Lionel Messi.
Lamine saltó al terreno de juego con los botines puestos, pero se mantuvo al margen del grupo principal. Las cámaras de televisión lo captaron sentado sobre el césped, con un vendaje compresivo en la zona afectada, realizando tareas de kinesiología liviana, elongación y automasajes con un rolo de gomaespuma para intentar liberar la zona miofascial.
Para tranquilidad de Luis de la Fuente, los fisioterapeutas confían en que la evolución del delantero será favorable en las próximas 48 horas y que no tendrá inconvenientes en estar desde el arranque en el partido por el título.
Pedro Porro, el otro averiado tras la batalla con Francia
Al lado de Yamal, moviéndose también a un ritmo sumamente menor que el resto de sus compañeros, estuvo Pedro Porro. El lateral derecho del Tottenham, considerado el MVP de las semifinales tras clavar el golazo del 2-0 definitivo en una gran combinación con Dani Olmo, pagó caro el tremendo desgaste defensivo que requirió tapar las trepadas de Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Michael Olise.
Porro acusa una fatiga muscular lógica tras correr sin parar durante los 90 minutos en Dallas, por lo que el cuerpo técnico optó por preservarlo y regular las cargas de trabajo físico. Al igual que con Yamal, se espera que el defensor se reincorpore progresivamente a la par del grupo entre el viernes y el sábado.
La cuenta regresiva está en marcha y en España cruzan los dedos. El próximo domingo, desde las 16, el imponente MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey albergará la gran final de la Copa del Mundo. La "Roja" sabe que para destronar a los campeones defensores necesitará tener a todas sus armas al cien por cien de sus capacidades, y el estado físico de sus dos grandes figuras de la semifinal mantendrá en vilo a todo un país hasta el último minuto previo al pitazo inicial.