Alarma en España: Lamine Yamal entrenó diferenciado y con un vendaje a tres días de la final contra Argentina

La ilusión en España por haber llegado a la final del Mundial 2026 es inmensa. El plantel dirigido por Luis de la Fuente sueña despierto con emular la mística de aquella generación dorada que conquistó Sudáfrica 2010, pero la preparación de cara al domingo sumó un fuerte dolor de cabeza. En el campamento montado en Nueva Jersey, las alarmas se encendieron por completo este jueves por la tarde al confirmarse que Lamine Yamal, la máxima figura del seleccionado ibérico, entrenó de manera diferenciada y luciendo un visible vendaje en su pierna izquierda.