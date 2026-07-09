Jorge Macri cruzó al alcalde de Nueva York por sus dichos sobre la Selección: “Andá pa' allá, bobo”

En ese contexto, Mamdani destacó el tiempo que los pasajeros podrían ahorrar gracias al proyecto y utilizó una comparación vinculada al fútbol para explicar el impacto de la medida. “En seis meses habrán pasado 24 horas menos en el colectivo. Por año, habrán ahorrado dos días de viaje. Esto significa desayunar con tu familia, significa tener tiempo para discutir con tus hijos sobre sus partidos de béisbol, significa llegar a casa para dormir. Esto significa ponerte de acuerdo con tus amigos en que ayer a Egipto le robaron”, afirmó.