Jorge Macri cruzó al alcalde de Nueva York por sus dichos sobre la Selección: “Andá pa' allá, bobo”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, cuestionó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, luego de que el dirigente estadounidense afirmara que “a Egipto le robaron” por los fallos arbitrales en el partido que disputó la Selección argentina en los octavos de final del Mundial.
“Le diría a Mamdani que no se meta con la selección, con los muchachos no. Cuando leí, me dieron ganas de contestarle, tipo Messi, andá allá, bobo”, expresó el jefe de Gobierno porteño, en alusión a la recordada frase del capitán argentino tras el partido frente a Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022.
La frase de Mamdani que generó la reacción de Jorge Macri
Las declaraciones del alcalde de Nueva York fueron realizadas durante la presentación de un plan para mejorar el sistema de transporte público de la ciudad, denominado “Next stop: fast buses, better service”.
En ese contexto, Mamdani destacó el tiempo que los pasajeros podrían ahorrar gracias al proyecto y utilizó una comparación vinculada al fútbol para explicar el impacto de la medida. “En seis meses habrán pasado 24 horas menos en el colectivo. Por año, habrán ahorrado dos días de viaje. Esto significa desayunar con tu familia, significa tener tiempo para discutir con tus hijos sobre sus partidos de béisbol, significa llegar a casa para dormir. Esto significa ponerte de acuerdo con tus amigos en que ayer a Egipto le robaron”, afirmó.
El comentario provocó aplausos entre los presentes, mientras el alcalde abrió los brazos en señal de celebración.
Mamdani, simpatizante del Arsenal de Inglaterra, nació en Uganda y pasó parte de su infancia y juventud entre Sudáfrica y Egipto, donde residió durante un tiempo antes de instalarse en Estados Unidos.
Sus dichos se produjeron en medio de la controversia generada por el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, quien había denunciado un supuesto favoritismo hacia la Selección Argentina.