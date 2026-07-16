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El look de Tini para apoyar a la selección en Atlanta: ¿cuánto costó el bolso exclusivo que usó?

La artista deslumbró en la tribuna con un outfit urbano que incluyó una reversión del mítico bolso de Fendi popularizado por Sarah Jessica Parker.

El look de Tini para apoyar a la selección en Atlanta: ¿cuánto costó el bolso exclusivo que usó?
Tini en Atlanta. Fuente Instagram
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante Tini Stoessel captó la atención en Atlanta al lucir un exclusivo bolso Fendi de 8.200 dólares durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra para alentar a la selección.
  • El outfit urbano combinó una camiseta argentina de 1994 con una versión del mítico bolso Fendi Baguette en piel exótica, modelo que popularizó la actriz Sarah Jessica Parker.
  • Este hecho consolida la tendencia de fusionar el fútbol con la alta costura y resalta el impacto de las celebridades argentinas como referentes de moda en eventos globales.
Resumen generado con IA

La ciudad estadounidense de Atlanta fue escenario de un despliegue de moda durante el partido de semifinales entre los seleccionados de Argentina e Inglaterra. Con el objetivo de alentar de cerca a Rodrigo De Paul, la cantante Tini Stoessel asistió al estadio luciendo un look muy particular en el cual su costosa cartera captó la atención de todos los presentes.

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Los detalles de su vestimenta se conocieron gracias a una fotografía que publicó Jazmín Fernández, cuñada del futbolista Lautaro Martínez

Qué usó Tini para alentar a la selección

En la imagen se observa el estilo urbano y descontracturado de la artista, quien vistió la histórica camiseta suplente del seleccionado argentino de 1994 combinada con una campera de cuero de costuras rojas y un pantalón de jean holgado de tono lavado.

El toque distintivo de su vestuario llegó de la mano de una minicartera Fendi, en particular el modelo Baguette 26424 diseñado originalmente en 1997 y reversionado para la colección Otoño/Invierno 2026-27 de la firma italiana.

¿Cuánto costó el bolso de Tini?

Esta versión del bolso, cuya campaña publicitaria lideró la actriz Sarah Jessica Parker, ofrece diversas opciones de materiales y tonos; para esta ocasión, Tini  seleccionó una lujosa variante de piel exótica de lagarto tejú en color amarillo, con interior de piel de becerro y herrajes de paladio, valuada en 8.200 dólares.

La propia artista retrató su paso por el estadio mediante una autofoto compartida en su cuenta de Instagram junto a su grupo de amigas. La captura digital permitió apreciar en detalle los complementos de su apariencia para el encuentro deportivo, destacándose un peinado de dos trenzas acompañando un conjunto de aros y collar plateados.

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