María Becerra habló de Tini Stoessel y una respuesta reavivó la polémica con Emilia Mernes

La frase de María Becerra que volvió a poner el foco en Emilia Mernes

En otro momento de la entrevista, María Becerra fue consultada por la idea de una supuesta competencia entre mujeres dentro de la industria musical argentina. Sin hacer referencias directas, respondió que existen versiones que no son ciertas, aunque reconoció que con algunas personas mantiene diferencias de pensamiento y de forma de encarar la vida.