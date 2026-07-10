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María Becerra habló de Tini Stoessel y una respuesta reavivó la polémica con Emilia Mernes

Durante una entrevista en España, María Becerra elogió a Tini Stoessel y dejó una reflexión sobre sus diferencias con algunas personas que muchos interpretaron como una nueva referencia a Emilia Mernes.

La frase de María Becerra que volvió a alimentar los rumores sobre Emilia Mernes
La frase de María Becerra que volvió a alimentar los rumores sobre Emilia Mernes Vía País
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • María Becerra reavivó en España rumores de conflicto con Emilia Mernes tras declarar recientemente que toma distancia de colegas con quienes no comparte principios de vida.
  • La polémica inició cuando Becerra y Tini Stoessel dejaron de seguir a Mernes en redes. Mernes publicó un comunicado desmintiendo versiones, pero admitió diferencias en privado.
  • El caso expone las tensiones en la escena pop argentina y la atención mediática sobre los vínculos de sus estrellas, cuyo impacto sigue generando debate en las redes sociales.
Resumen generado con IA

Las versiones sobre una supuesta interna entre María Becerra, Emilia Mernes y Tini Stoessel volvieron a instalarse luego de una entrevista que "La nena de Argentina" brindó en España. Aunque evitó mencionar nombres, una de sus respuestas fue interpretada por muchos usuarios como una referencia al vínculo que mantiene con Emilia.

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Durante la conversación, María también dedicó sentidas palabras a Tini, a quien defendió de las críticas que suele recibir y definió como una de las personas más importantes de su vida.

Los elogios de María Becerra a Tini Stoessel

En una entrevista para el podcast Cara C, de Los40 España, María Becerra habló sobre la relación que construyó con Tini Stoessel y destacó el cariño que siente por ella. La cantante explicó que procura cuidarla y aseguró que le duele ver el trato que muchas veces recibe en las redes sociales.

Además, sostuvo que muchas de las críticas hacia la exprotagonista de Violetta simplifican situaciones personales mucho más complejas y resaltó que se trata de una persona con fuertes valores. También recordó que sufrió al verla atravesar distintas polémicas públicas.

La frase de María Becerra que volvió a poner el foco en Emilia Mernes

En otro momento de la entrevista, María Becerra fue consultada por la idea de una supuesta competencia entre mujeres dentro de la industria musical argentina. Sin hacer referencias directas, respondió que existen versiones que no son ciertas, aunque reconoció que con algunas personas mantiene diferencias de pensamiento y de forma de encarar la vida.

La artista sostuvo que, cuando no comparte la manera de actuar de alguien, prefiere tomar distancia. También dejó en claro que no modifica sus principios para sostener determinados vínculos, una declaración que en redes sociales fue asociada nuevamente con Emilia Mernes.

Aunque nunca nombró a la cantante entrerriana, sus palabras fueron suficientes para que resurgieran las especulaciones sobre una relación distante entre ambas.

Cómo comenzó la polémica entre María Becerra, Emilia Mernes y Tini Stoessel

Los rumores sobre un posible conflicto entre las tres artistas comenzaron meses atrás, cuando trascendió que María Becerra y Tini Stoessel habían dejado de seguir a Emilia Mernes en Instagram. A partir de ese momento surgieron numerosas versiones sobre presuntas diferencias personales y profesionales, lo que derivó en un intenso debate en las redes sociales.

Frente a esa situación, Emilia Mernes decidió publicar un comunicado para desmentir gran parte de los rumores. Allí cuestionó la difusión de información que consideró falsa y pidió que cesaran los ataques en su contra.

Al mismo tiempo, reconoció que pudo haber tenido diferencias con algunas colegas, aunque aclaró que esas conversaciones se habían resuelto en privado y manifestó su disposición a dialogar nuevamente si fuera necesario.

La cantante también expresó su preocupación por el impacto que la situación estaba teniendo tanto en ella como en su familia y pidió poner fin a los mensajes de odio que circulaban en las redes sociales.

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