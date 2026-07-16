La emoción de un ex combatiente de Malvinas al ver la bandera de los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra: “Una caricia en el alma”

Para el veterano, la imagen de la bandera significó mucho más que una referencia histórica. “Sentí una enorme satisfacción de decir: valió la pena, porque estos chicos, que hace mucho tiempo viven afuera, también tuvieron presente eso. Habla de memoria, de orgullo, de amor por la bandera y de amor por quienes dieron todo para que el resto de los argentinos puedan cumplir sus sueños, que son nuestros caídos en combate”, sostuvo.