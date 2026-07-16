Copa del Mundo

La emoción de un ex combatiente de Malvinas al ver la bandera de los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra: “Una caricia en el alma”

Esteban Vilgré Lamadrid, veterano de la guerra, habló sobre la emoción que le generó la imagen luego del partido. “Fue el partido soñado con el final soñado”, aseguró. Su vínculo con Tucumán.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El veterano Vilgré Lamadrid elogió que la Selección Argentina desplegara una bandera por Malvinas tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 por su valor patrio.
  • La histórica remontada que clasificó a Argentina a la final se coronó con los jugadores desplegando el cartel, un gesto que evoca los reclamos de soberanía y la guerra de 1982.
  • El veterano consideró el gesto como diplomacia blanda y unidad nacional, mientras se debaten posibles sanciones de la FIFA por la exhibición de mensajes políticos en el torneo.
Resumen generado con IA

La victoria de la Selección argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 trascendió lo deportivo. El triunfo por 2-1, la remontada y la clasificación a la final estuvieron acompañados por una imagen que recorrió el mundo: los jugadores argentinos desplegando sobre el césped una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

Para muchos argentinos fue un momento cargado de emoción. Para los veteranos de la Guerra de Malvinas, la escena tuvo un significado todavía más profundo. Así lo expresó a LA GACETA Esteban Vilgré Lamadrid, excombatiente y actual director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, quien aseguró que el partido ante Inglaterra tuvo un valor especial.

Mundial 2026: la historia detrás de la bandera de Malvinas que terminó en manos de los jugadores argentinos

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“Para mí era más importante ganarle a Inglaterra ayer que la final del domingo”, afirmó. Y explicó: “Yo creía que era yo solo como veterano, pero ayer, al ver cómo los jugadores cantaban el himno, cómo resonaba nuestro himno nacional en el estadio y las banderas de toda la gente, me di cuenta de que eso que sentía era compartido”.

Lamadrid describió la victoria como “una caricia en el alma”. “Obviamente la guerra, los caídos y los muertos en combate no se recuperan, pero uno siente una pequeña caricia en el alma al ganarle a quien hasta hoy usurpa nuestro territorio”, señaló.

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

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El excombatiente destacó especialmente el gesto de los futbolistas al mostrar la bandera de Malvinas. “Me llenó de enorme emoción porque era algo que yo ni siquiera esperaba. Fueron tantos años tratando de contar quiénes fueron aquellos guerreros que conocí, tantos años tratando de que se conozcan sus historias, en épocas donde la desmalvinización hacía que el pueblo argentino se avergonzara de sus guerreros”, recordó.

Lamadrid contó parte de su experiencia en la guerra y puso en valor la memoria de sus compañeros. “Tuve el honor de ir a la guerra con 46 hombres y regresar del último combate solamente con 13, dejando ocho muertos, el doble de heridos y varios prisioneros en los cerros. Ellos murieron por amor a su tierra y no por odio a quienes estaban enfrente”, expresó.

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Para el veterano, la imagen de la bandera significó mucho más que una referencia histórica. “Sentí una enorme satisfacción de decir: valió la pena, porque estos chicos, que hace mucho tiempo viven afuera, también tuvieron presente eso. Habla de memoria, de orgullo, de amor por la bandera y de amor por quienes dieron todo para que el resto de los argentinos puedan cumplir sus sueños, que son nuestros caídos en combate”, sostuvo.

Hinchas argentinos sostienen una bandera que reclama las Islas Malvinas. Hinchas argentinos sostienen una bandera que reclama las Islas Malvinas. FOTO THE SUN

Además, consideró que el gesto tuvo un impacto internacional. “Para mí esa bandera es el éxito político de nuestra nación hacia el mundo desde 1965, cuando Naciones Unidas le ordenó a Inglaterra que se siente a negociar y nunca quiso”, afirmó.

Los medios ingleses estallaron tras la bandera de "Las Malvinas son Argentinas" en los festejos de la Selección

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En ese sentido, destacó que los jugadores argentinos ejercieron una forma de “soft power” a través del deporte. “Lo que hicieron nuestros jugadores desde el punto de vista diplomático, para que todo el mundo se preguntara qué decía ese cartel y conozcan que el pueblo argentino tiene memoria y no se olvida, fue increíble”, explicó.

Más allá de la bandera, Lamadrid también resaltó otros valores que observó en el plantel argentino. “Son jugadores millonarios, pero los ves sentados en una tribuna, muertos de calor con casi 40 grados, felices junto a sus familias y amigos. Ves la comunidad con la que responden, el hablar de trabajo en equipo y el liderazgo de Messi, que simplemente da el ejemplo personal”, destacó.

Un vínculo especial con Tucumán

El excombatiente también recordó su relación con Tucumán, una provincia a la que considera parte de sus raíces familiares. “Yo soy de raíz tucumana. Así me siento porque papá me enseñó a sentirlo de esa manera”, contó.

Explicó que su padre, aunque había nacido en Buenos Aires, “se sentía profundamente tucumano”, vivió gran parte de su vida en la provincia y hasta jugó al rugby allí. “Mi familia entró por Perú allá por 1500 y pico y se instaló en Tucumán”, relató.

Finalmente, Lamadrid dejó un mensaje después de una jornada que, según él, unió al país. “Ojalá que esto que nos pasó ayer sirva para que pongamos la bandera más seguido, que estemos orgullosos y que esa elección que nos dieron los jugadores con Malvinas sirva para unirnos”, expresó.

Y agregó: “Es lo único que une a todos los argentinos. Tenemos montones de ejemplos de honor y coraje para usar como modelos para el país que queremos. Tucumán tiene muchos héroes en Malvinas, y la historia de nuestro país siempre le ha dado algún héroe; Malvinas no fue la excepción”.

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