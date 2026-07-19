Los secretos de los chefs españoles para hacer la tortilla de papa perfecta

Papa y cebolla pochada. Aunque gran parte de los amantes de la tortilla de papas ama las papas fritas en la preparación, los expertos aseguran que las papas no se fríen, sino que se pochan. Se trata de una técnica culinaria que consiste en cocinar a fuego lento y con poca grasa para que la comida se ablande en sus propios jugos. Las papas se cocinan a fuego fuerte durante cinco minutos en aceite a 180 grados. Luego, se baja el fuego y se dejan por 20 minutos más.