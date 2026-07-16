Números de Oro pone en juego este viernes un pozo de $7.000.000

La ilusión vuelve a renovarse entre los tucumanos con una nueva edición de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA que cada semana entrega importantes premios en efectivo. Este viernes, los participantes tendrán una nueva oportunidad de ganar un pozo de $7.000.000, una suma que mantiene viva la expectativa de miles de lectores en toda la provincia.