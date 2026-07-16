El rincón más emotivo de la casa de Mercedes Sosa cabe en unas pocas postales

La primera en recibir a los visitantes no es una guía ni una fotografía. Es la voz de Mercedes Sosa. Apenas se cruza la puerta de la casa donde nació y pasó su infancia, las canciones comienzan a envolver cada ambiente. Suenan mientras el recorrido avanza entre retratos, pinturas de gran formato, objetos, discos y recuerdos que reconstruyen la vida de la artista más universal que dio Tucumán. Hay quienes bajan la voz casi por instinto. Otros se detienen unos segundos frente a las imágenes. Su voz convierte la visita en una experiencia cargada de emoción.