Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán un giro positivo antes de que termine julio, según Ludovica Squirru

Julio será un mes de cambios y nuevos comienzos para algunos signos del horóscopo chino. De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru para el horóscopo chino, este período invitará a dejar atrás situaciones que ya cumplieron su ciclo y a abrirse a oportunidades que podrían marcar el rumbo de la segunda mitad del año.