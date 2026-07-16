Día de la Virgen de Itatí: origen, historia y significado de la celebración

El final de la historia de la Virgen de Itatí

Con el paso del tiempo, el área se fue poblando y, hacia 1615, se edificó un nuevo oratorio que marcó también la fundación de la localidad de Itatí. En esos años surgieron nuevos sucesos milagrosos, como una transformación visible en el rostro de la Virgen, presenciada por Fray Luis de Gamarra. Según su testimonio, su expresión se volvió tan bella y resplandeciente que no podía compararse con nada que hubiera visto antes.