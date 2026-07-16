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Día de la Virgen de Itatí: origen, historia y significado de la celebración

El 16 de julio se celebra el día de la Virgen de Itatí, debido a la coronación que dispuso papa León XIII.

Día de la Virgen de Itatí: origen, historia y significado de la celebración
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina celebra el 16 de julio el Día de la Virgen de Itatí, patrona de Corrientes, recordando la coronación pontificia dispuesta por el papa León XIII en el año 1900.
  • La devoción nació tras el hallazgo de la imagen sobre una piedra blanca ("itatí") por indígenas en el siglo XVI, consolidándose con la fundación del pueblo homónimo en 1615.
  • Nombrada patrona de Corrientes y Misiones en 1918, la festividad reafirma anualmente la identidad cultural y la profunda fe de los fieles en el noreste argentino.
Resumen generado con IA

En el día de la fecha se celebra el día de la Virgen de Itatí, se trata de una de las advocaciones marianas populares, proveniente de Corrientes. La efeméride del 16 de julio se debe a que en el año 1900, el papa León XIII dispuso la coronación de esta virgen. 

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La ceremonia fue hace más de 120 años, y estuvo presidida por el obispo de Paraná en ese momento, Monseñor Rosendo de la Lastra y Gordillo. De esta manera Nuestra Señora de Itatí es recordada en los corazones de los creyentes como la patrona de la provincia de Corrientes.

La historia de la Virgen de Itatí

En 1528, los franciscanos se establecieron en una zona elevada junto al río Paraná, donde actualmente se encuentra la ciudad de Corrientes. Allí levantaron un pequeño oratorio que albergaba una imagen de la Virgen bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Tras un conflicto con grupos originarios que no habían sido evangelizados, el templo fue destruido y la imagen desapareció sin dejar rastro.

Poco tiempo después, un grupo de indígenas cristianizados encontró la imagen en medio de la selva, cerca del mismo río. Estaba colocada sobre una roca clara, a la que los guaraníes llamaban “itatí”, término que significa “piedra blanca”. Quienes presenciaron el hallazgo relataron fenómenos extraordinarios: la figura de la Virgen irradiaba una luz especial y se escuchaba una melodía dulce cuyo origen era imposible identificar.

A pesar de haberla recuperado y llevado de vuelta al poblado franciscano, la imagen desapareció dos veces más, reapareciendo en el mismo sitio. Los frailes interpretaron esto como una señal divina y decidieron establecerse en ese lugar específico, convencidos de que la Virgen quería ser venerada allí. Fue entonces cuando comenzaron a construir su nuevo asentamiento en el sitio del misterioso hallazgo.

El final de la historia de la Virgen de Itatí

Con el paso del tiempo, el área se fue poblando y, hacia 1615, se edificó un nuevo oratorio que marcó también la fundación de la localidad de Itatí. En esos años surgieron nuevos sucesos milagrosos, como una transformación visible en el rostro de la Virgen, presenciada por Fray Luis de Gamarra. Según su testimonio, su expresión se volvió tan bella y resplandeciente que no podía compararse con nada que hubiera visto antes.

Aunque su festividad principal se celebra el 9 de julio, el 16 de ese mes también se conmemora un momento importante: la autorización del Papa León XIII para coronar la imagen, acto que tuvo lugar en 1900. Más adelante, el 23 de abril de 1918, la Virgen de Itatí fue oficialmente nombrada Patrona y Protectora de las provincias de Corrientes y Misiones, consolidando su profundo vínculo con la región y sus habitantes.

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