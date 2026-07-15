Francia aprobó una polémica ley que establece el derecho a la eutanasia

Resumen para apurados
- El Parlamento de Francia aprobó este miércoles una ley impulsada por Emmanuel Macron que legaliza la eutanasia bajo estrictas condiciones para pacientes terminales.
- Tras años de debate y el rechazo del Senado, la Asamblea Nacional sancionó la norma con 291 votos. El texto regula requisitos como la voluntariedad y una enfermedad incurable.
- Es una de las reformas sociales más importantes desde 2012. El impacto final dependerá de la revisión del Consejo Constitucional y de las protestas de los sectores opositores.
El Parlamento de Francia aprobó este miércoles el proyecto de ley que establece el derecho a la “ayuda a morir” y permite que ciertos pacientes accedan a la muerte asistida o eutanasia bajo estrictas condiciones.
La reforma, defendida por el presidente Emmanuel Macron, atravesó varios años de debate legislativo antes de recibir la aprobación definitiva de la Asamblea Nacional. La iniciativa obtuvo 291 votos a favor y 241 en contra.
Con la adopción de la norma, Francia se suma a la lista restringida de países que autorizan la muerte asistida, entre ellos Bélgica, Países Bajos, España, Suiza, Canadá y Uruguay.
Los requisitos para acceder
El derecho quedó reservado para adultos que padezcan una enfermedad incurable, puedan expresar su decisión de manera “libre e informada” y sufran dolor físico.
Ese padecimiento deberá ser resistente al tratamiento o resultar insoportable para el paciente, en los casos en los que haya decidido no iniciar un procedimiento médico o interrumpirlo.
Un médico verificará si la persona cumple con los requisitos y un comité evaluará los criterios establecidos. La decisión final quedará en manos del profesional.
El paciente podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. Además, deberá administrarse la sustancia letal por sus propios medios, salvo que una limitación física se lo impida.
“La ley se aprobará porque es equilibrada”, afirmó Agnes Firmin Le Bodo, diputada de centroderecha y exministra de Salud.
La revisión constitucional
La aprobación parlamentaria no representa el final del proceso legislativo y judicial. El primer ministro, Sebastien Lecornu, solicitó al Consejo Constitucional de Francia que examine la norma.
Las decisiones de este organismo son vinculantes. En casos extremos, puede declarar inválida la totalidad de una legislación o formular reservas sobre una parte del texto.
Los sectores que rechazan la reforma anticiparon que mantendrán sus cuestionamientos. Grupos y organizaciones religiosas que se oponen al aborto y a la eutanasia protestaron este miércoles cerca de la Asamblea Nacional.
También expresaron su rechazo algunos organismos científicos y agrupaciones de personas con discapacidad, cuyos integrantes temen recibir presiones para solicitar la eutanasia.
“Un maratón de obstáculos”
El impulsor del proyecto, Olivier Falorni, un exdiputado que se convirtió en alcalde, describió el proceso que llevó hasta la votación definitiva. “Un maratón de obstáculos”, declaró Falorni a la agencia AFP.
El dirigente consideró que la aprobación representó “la culminación de una lucha” después de “14 años de batallas parlamentarias sobre este tema”.
La Asamblea Nacional había aprobado la iniciativa, pero el Senado la rechazó. Ante esa diferencia, el Gobierno decidió conceder la última palabra a la cámara baja, tal como lo permite la Constitución francesa.
Dirigentes de peso de Los Republicanos, el partido conservador que cuenta con mayoría en el Senado, se oponen a la norma.
El diputado Christophe Bentz, del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, también cuestionó el proyecto. “Muy peligroso”, calificó Bentz al texto y advirtió que existe riesgo de “abusos”.
Una promesa de Macron
Macron había prometido una ley de muerte asistida cuando obtuvo la reelección para un segundo mandato en 2022.
La iniciativa es considerada una de las reformas sociales más importantes de Francia desde que el país autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2012.