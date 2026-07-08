Política

La búsqueda de nuevos líderes tucumanos: lanzan la novena edición de “Voces Emergentes”

La Fundación Federalismo y Libertad abrió la convocatoria; las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de julio. Detalles.

Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • La Fundación Federalismo y Libertad lanzó en Tucumán la convocatoria para la 9° edición de Voces Emergentes, abierta hasta el 17 de julio, para formar jóvenes líderes locales.
  • El programa para jóvenes de 20 a 35 años ofrece formación en políticas públicas, economía y liderazgo, habiendo contado con disertantes como Javier Milei y Patricia Bullrich.
  • Esta iniciativa busca consolidar una red diversa de futuros dirigentes que impulsen proyectos colaborativos para transformar la gestión pública y privada en la región.
Resumen generado con IA

La Fundación Federalismo y Libertad abrió la convocatoria para la novena edición de “Voces Emergentes”, programa de formación destinado a jóvenes comprometidos con la transformación de Tucumán, la región y el país.

La directora de Relaciones Institucionales de la Fundación, Bárbara Simón, explicó en LA GACETA que la propuesta nació como un espacio de encuentro entre jóvenes de diferentes sectores y trayectorias. 

“Voces Emergentes es un taller de formación para jóvenes que estén comprometidos en la transformación de Tucumán y de la región. Es un punto de encuentro entre distintos jóvenes de ámbitos públicos, privados y de distintos partidos políticos, donde se genera una comunidad de becarios”, señaló.

El programa, que ya transita su novena edición, cuenta con una amplia comunidad de participantes y ex becarios que, según Simón, mantienen vínculos más allá de la experiencia inicial. “Después de compartir todo un año de jornadas, muchas horas y experiencias, los jóvenes se vuelven amigos y vemos resultados hermosos: emprenden juntos, hacen proyectos y hasta generan espacios propios”, destacó.

A lo largo de sus ediciones, “Voces Emergentes” contó con la participación de reconocidos referentes nacionales e internacionales. Entre ellos estuvieron el escritor y ensayista Luis Alberto Lacalle, Javier Milei, Patricia Bullrich y Marcos Peña, además de empresarios, dirigentes y referentes tucumanos.

EN LA REDACCIÓN. La directora de Relaciones Institucionales de la Fundación, Bárbara Simón EN LA REDACCIÓN. La directora de Relaciones Institucionales de la Fundación, Bárbara Simón

Formación, liderazgo y nuevas herramientas

Simón, quien además fue becaria del programa en 2020, contó que la propuesta se fue adaptando a los intereses de las nuevas generaciones. “Siempre nos gusta recibir el feedback de los chicos y ver qué más quieren, qué más les interesa. Siempre quieren más módulos”, explicó.

Para esta edición se incorporarán nuevas temáticas vinculadas a la agenda internacional, la diplomacia y la seguridad, además de los contenidos tradicionales del programa.

Entre los ejes de formación se encuentran democracia y república, sistema electoral y calidad institucional, derechos humanos, emprendedurismo político, desarrollo económico, inserción de Tucumán en el mundo y diseño y gestión de políticas públicas.

Además, los participantes accederán a herramientas de coaching en liderazgo, talleres de comunicación y storytelling, visitas a instituciones y empresas, y espacios de networking con ex integrantes del programa a través de “Voces Alumni”.

Quiénes pueden participar y cómo inscribirse

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 20 y 35 años que residan en Tucumán. No es necesario contar con un título universitario ni con una trayectoria específica: pueden postularse estudiantes, profesionales, trabajadores o personas con distintos recorridos.

“Una de las cosas que más me gustó cuando me postulé fue entender que las trayectorias son distintas. Algunos a los 20 años ya tienen muchos años de militancia o participación y otros esperan terminar sus carreras. Por eso buscamos esa diversidad”, explicó Simón.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de julio a través del formulario disponible en la biografía de Instagram de la Fundación Federalismo y Libertad (@fediver). Luego comenzará la etapa de entrevistas para seleccionar a los participantes de esta nueva edición.

La apertura oficial del programa será el 6 de agosto en el Hotel Hilton, con la participación de Guillermo Francos.

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