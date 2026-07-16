Las manos detrás de las cholitas: una artesana de Tafí que convirtió la cerámica en su sustento

Sobre una mesa, Ramona Luna estira una plancha de arcilla y recorta con cuidado la forma de un vestido. Después suma el poncho, marca los detalles y prepara la figura que llevará una pequeña guagua en la espalda. Así comienza a tomar forma una de sus cholitas, las piezas que ahora enseña a realizar en su taller de Tafí del Valle.