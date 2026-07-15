Una escapada a Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

La agenda se completa con degustaciones de productos típicos los miércoles, cocina en vivo los sábados al mediodía en la peatonal Los Faroles y una caminata al Cerro de la Cruz los domingos. También funcionan ferias de artesanos y emprendedores, actividades en la plaza y visitas al Museo Jesuítico de La Banda, Los Menhires, la Ruta del Artesano y distintos miradores.