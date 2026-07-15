¿Por qué algunas personas siempre llegan tarde? Esto revela la psicología sobre ese hábito

Cómo modificar el habito

El portal de psicología Verywell Mind asocia la impuntualidad reiterada con el sesgo de optimismo y la falacia de la planificación, dos fallos del pensamiento que inducen a ignorar imprevistos como el tránsito y a creer que las tareas demandarán menos tiempo del real, repitiendo el error de cálculo de forma sistemática. Esta conducta acarrea consecuencias negativas en el ámbito laboral al proyectar falta de compromiso, mientras que en el plano personal deteriora la confianza de los seres queridos y eleva los niveles de estrés cotidianos por la constante urgencia de recuperar minutos perdidos.