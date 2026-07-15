¿Por qué algunas personas siempre llegan tarde? Esto revela la psicología sobre ese hábito

Resumen para apurados
- Especialistas en psicología revelaron recientemente en medios científicos que la impuntualidad crónica se debe a sesgos cognitivos y de personalidad, no a meros descuidos.
- Este hábito surge de la falacia de planificación y el sesgo de optimismo, fallos que llevan a subestimar los tiempos de traslado e ignorar imprevistos como el tránsito diario.
- Superar esta conducta laboral y socialmente perjudicial exige aplicar estrategias de planificación realistas y fraccionar tareas para restaurar la confianza y reducir el estrés.
Para muchas personas, la impuntualidad sistemática constituye un aspecto habitual de la vida diaria. Sin embargo, diversos análisis desde el campo de la psicología advierten que este comportamiento dista de ser un simple descuido, ya que detrás de dicha conducta se ocultan patrones de conducta específicos, sesgos cognitivos y metodologías muy particulares para estructurar la agenda cotidiana.
Si bien variables externas como las complicaciones en el tránsito o los contratiempos inesperados influyen en la rutina, los especialistas asocian esta impuntualidad crónica con una tendencia a subestimar el tiempo requerido para el traslado o la preparación previa. Asimismo, la propensión a la distracción y la acumulación excesiva de compromisos diarios configuran un escenario que repercute de forma negativa tanto en el entorno laboral como en las relaciones personales.
El verdadero motivo para la impuntualidad crónica
Diversos estudios psicológicos sugieren que la propensión a la impuntualidad reiterada excede los problemas de planificación logística. Esta conducta responde más bien a sesgos cognitivos específicos y a determinados rasgos de la personalidad, factores que alteran de manera directa el modo en que cada individuo percibe el transcurso de las horas y administra su jornada.
En este sentido, una publicación de la revista Psychology Today señala que la falta de autodisciplina, la apatía hacia ciertos compromisos y la incapacidad para calcular de forma precisa la duración de las actividades cotidianas resultan comunes en este perfil de personas. Con frecuencia, estos individuos sobreestiman su velocidad de acción bajo la falsa creencia de que lograrán cumplir con todo a término, lo cual deriva en demoras inevitables al momento de partir.
Cómo modificar el habito
El portal de psicología Verywell Mind asocia la impuntualidad reiterada con el sesgo de optimismo y la falacia de la planificación, dos fallos del pensamiento que inducen a ignorar imprevistos como el tránsito y a creer que las tareas demandarán menos tiempo del real, repitiendo el error de cálculo de forma sistemática. Esta conducta acarrea consecuencias negativas en el ámbito laboral al proyectar falta de compromiso, mientras que en el plano personal deteriora la confianza de los seres queridos y eleva los niveles de estrés cotidianos por la constante urgencia de recuperar minutos perdidos.
Para modificar este hábito, los especialistas sugieren controlar el reloj con asiduidad, desestimar cualquier actividad de último momento antes de partir y planificar las salidas contemplando los peores escenarios viales. Asimismo, resulta de gran utilidad fraccionar las tareas para medir mejor su duración, valerse de la opinión de terceros para obtener una estimación temporal más objetiva y basar las salidas en la experiencia real en lugar de confiar en la intuición, logrando así optimizar la relación con el tiempo y con el entorno social.